Mansur Yavaş hedefte: 'İhaleye fesat' suçlaması

Yayınlanma: 14.04.2023 - 15:44

Güncelleme: 14.04.2023 - 16:17

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Birinci Başkan Vekili Fatih Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye yetkilileri hakkında "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Ünal'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Kamu İhale Kanunu'nun 10. maddesinin 3. fıkrasında aranan koşullara uyulmaksızın geçersiz iş deneyim belgelerinin geçerli kabul edildiği öne sürüldü.

İlgili düzenlemede, "belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişilerin ihaleye girebilmesi için en az 1 yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip bulunması ve bu sürede bu kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olması gerektiği" aktarılan dilekçede, bu koşulların sağlanmaması halinde tüzel kişiliğin ortağının iş deneyim belgesinin kullanılamayacağı, ihale teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği belirtildi.

Dilekçede, ilgili kamu görevlileri ve firma yetkilileri hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan soruşturma yürütülmesi ve kamu davası açılması istendi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da geçen yıl, Fatih Ünal hakkında "görevi kötüye kullandığı" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.