Mansur Yavaş'tan gençlere: Şimdi çıkarın telefonlarınızı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim kampanyası için hazırladıkları uygulamayı duyurarak gençlere seslendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 05:00
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş, seçim sürecinde kullanılacak telefon uygulamasını duyurdu.

"Gençler çıkarın telefonunuzu" diyerek duyuru yapan Yavaş, seçim sürecinde kullanılacak telefon uygulamasının indirilmesi yönünde gençlere çağrı yaptı.

AKP yandaşlarının sokak röportajında gençlere "Telefonunu çıkar" ifadelerine gönderme yapılan çağrı videosunda  Mansur Yavaş, "Uygulamayı 15 Mayıs'ta gönül rahatlığıyla silebilirsiniz" dedi.


Mansur Yavaş Seçim seçim kampanyası

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