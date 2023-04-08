Mansur Yavaş'tan gençlere: Şimdi çıkarın telefonlarınızı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim kampanyası için hazırladıkları uygulamayı duyurarak gençlere seslendi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş, seçim sürecinde kullanılacak telefon uygulamasını duyurdu.
"Gençler çıkarın telefonunuzu" diyerek duyuru yapan Yavaş, seçim sürecinde kullanılacak telefon uygulamasının indirilmesi yönünde gençlere çağrı yaptı.
AKP yandaşlarının sokak röportajında gençlere "Telefonunu çıkar" ifadelerine gönderme yapılan çağrı videosunda Mansur Yavaş, "Uygulamayı 15 Mayıs'ta gönül rahatlığıyla silebilirsiniz" dedi.
Gençler,— Mansur Yavaş 2023 (@mansuryavas23) April 7, 2023
Şimdi çıkarın telefonlarınızı O?
IOS: https://t.co/dZMCagJB61
Android: https://t.co/hjtKuUULDp
??81 İlden katılabilirsiniz. pic.twitter.com/dRSCGghLcp
En Çok Okunan Haberler
-
- Eski DSP'lilerden yeni hamle
- 'Erdoğan sayesinde' tasarımcısı gözaltına alındı
- Erdoğan'ın istediği olmadı... MHP liste için YSK'de
- AKP'den DSP'ye ziyaret
- Kılavuz'dan Bahçeli'nin 'sürprizine' ilk yanıt
- 2 bakan milletvekili adayı olmak istemiyor
- MHP'de istifa depremi
- Bingöl'de korkutan deprem!
- Savcı katili, MHP'den aday oldu!
- İşte beşli çetenin engellediği reklam filmi