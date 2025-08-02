Mansur Yavaş ihale sicilini çıkarttı: İşte Aziz İhsan Aktaş’ın ‘AKP’ karnesi!

CHP'li belediye başkanlarının tutuklanmasına neden olan ifadeleriyle gündeme gelen iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın ticari sicili, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla araştırıldı.

Yapılan araştırmada Aktaş'la bağlantılı 17 şirketin son 15 yılda toplam 594 kamu ihalesi aldığı ortaya çıktı.

Buna göre, ihalelerin 121'i CHP'li belediyelerden, 473'ü ise AKP'li belediyeler ve kamu kurumlarından geldi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün aktardığı araştırmanın sonuçlarında 17 şirketten 12’si son 15 yılda toplam 594 kamu ihalesi aldığı görülüyor.

Araştırmaya göre 594 ihalenin 121’i CHP’li belediyelerden, 473’ü ise AKP’li belediyeler ile kamu kurumlarından geldi. CHP’li başkanların yüzde 20’lik payına karşılık, toplam ihalelerin yüzde 80’inden fazlasını veren AKP’li kurumlara yönelik hiçbir yargı işlemi yapılmadı.

Aktaş’ın doğrudan veya dolaylı bağlantılı olduğu şirketlerin ihale aldığı kurumlar arasında Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay, TRT, Devlet Su İşleri, Sağlık Bakanlığı hastaneleri, KYK yurtları, huzurevleri, üniversiteler ve birçok il belediyesi yer alıyor.

RESMİ KAYDA ULAŞILAMADI

Araştırmada, 17 şirketten 5’inin ihale aldığına dair EKAP’ta herhangi bir resmi kayda ulaşılamadı. Bu şirketler şöyle sıralandı:

Perla Denizcilik

Tigris İnşaat Maden ve Gıda

Aktaş Grup Sosyal Hizmetler

Güven Holding

Güven Elif Otoyol İşletmeleri

İŞTE EN ÇOK İHALE ALAN 12 ŞİRKET

Bilginay Temizlik:

2007’de Antalya’da kuruldu, 2014’te Ramazan ve Özkan Aktaş tarafından Ankara’ya taşındı. Sahipleri Ramazan Murat Aktaş, Tekin Aktaş ve Uğur Aktaş. Aziz İhsan Aktaş’ın ismi geçmiyor. 20’si CHP’li, 91’i AKP’li belediye ve kamu kurumlarından olmak üzere toplam 131 ihale aldı.

İçkale Sosyal Hizmetler:

2015’te Diyarbakır’da kuruldu, 2017’de Doğan Aktaş tarafından alındı. Aziz İhsan Aktaş’ın kaydı yok. 13’ü CHP’li belediyelerden, 18’i AKP’li belediye ve kurumlardan olmak üzere toplam 31 ihale aldı.

Akdeniz Temizlik:

2000’de Antalya’da kuruldu. Sahipleri Savaş Vural, Mehmet Güzmen ve Kısmet Çorakçı Kanat. Aktaş’ın ismi geçmiyor. 1’i CHP’li, 3’ü AKP’li belediyelerden olmak üzere toplam 4 ihale aldı.

İçkale Gıda:

2001’de Diyarbakır’da kuruldu. Aktaş 2004’te ortak oldu, 2005’te ayrıldı. Sahipleri Yılmaz ve Berat Öz. 2011’den bu yana tamamı AKP’li belediye ve çoğunluğu MEB’e bağlı okullardan 116 ihale aldı.

Vekontek Sağlık:

2011’de Şanlıurfa’da kuruldu. 2017’de İstanbul’a taşındı. Şu an sahibi Yusuf Akın. Aktaş’ın kaydı yok. 4’ü CHP’li, 16’sı AKP’li belediyelerden olmak üzere 20 ihale aldı.

Provek İlaç:

2021’de İstanbul’da Aziz İhsan Aktaş tarafından kuruldu. 9’u CHP’li belediyelerden, 17’si AKP’li belediye ve kamu kurumlarından olmak üzere toplam 26 ihale aldı.

İntursa Denizcilik:

2017’de Ayşegül Ünal tarafından kuruldu. Aktaş’ın kaydı yok. Kuruluşundan bu yana 2’si CHP’li, 3’ü AKP’li belediyelerden toplam 5 ihale aldı.

Barka Atık:

2013’te kuruldu, birkaç kez el değiştirdi. Şu an sahibi Yusuf Akın. 20’si CHP’li belediyelerden, 35’i AKP’li belediye ve kamu kurumlarından olmak üzere toplam 55 ihale aldı.

Tüm-Pa Temizlik:

1996’da Antalya’da kuruldu. 2008’de Ankara’ya taşındı. Sahipleri Doğan Aktaş, Serhat Mervan Kan ve Tekin Aktaş. 5’i CHP’li, 84’ü AKP’li belediye ve kamu kurumlarından toplam 89 ihale aldı.

5M Kurumsal Hizmetler:

2010’da Diyarbakır’da Aziz ve Doğan Aktaş ortaklığında kuruldu. 2008’de hisseler devredildi. Şu anki sahibi Harika Çeken. 3’ü CHP’li, 80’i AKP’li belediye ve kamu kurumlarından toplam 83 ihale aldı.

Elif LPG:

2019’da Aziz İhsan Aktaş tarafından kuruldu, hâlâ onun adına kayıtlı. 1 milyar lira sermayeli şirket konkordato ilan etti. 2023’ten itibaren 4 CHP’li belediye ve 2 kamu kurumundan toplam 6 ihale aldı.

Güven Asfalt:

2013’te Erzurum’da kuruldu. Sahipleri Gürkan Dölekli ve Hayrettin Çoşkun. 2021’den itibaren İBB’ye bağlı İSFALT, İzmir Belediyesi’ne bağlı İZBETON, MTA, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ve MEB’e bağlı birimlerden toplam 28 ihale aldı.

Aziz İhsan Aktaş’ın adı geçen ihalelerin büyük çoğunluğunun AKP’li belediyeler ve kamu kurumları tarafından verilmesine rağmen, tutuklamalar yalnızca CHP’li başkanlarla sınırlı kaldı.

CHP’li belediye başkanlarından Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tutuklandı.