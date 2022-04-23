Mansur Yavaş, koltuğunu Esila'ya bıraktı: 'Ankara şiir gibi bir şehir olsun istiyorum'
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu Esila'ya bırakan ABB Başkanı Mansur Yavaş, "İyi ki varsınız, iyi ki geleceğimiz sizlere emanet" ifadelerini kullandı. Esila, "Vatan Türküsü" adlı kendi şiirini işaret diliyle aktardı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Esila'ya bıraktı. Yavaş'ın makam koltuğuna oturan Esila, talep ve isteklerini anlattı.
23 Nisan için hazırlanan videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Yavaş paylaşımına "Esila tüm Cumhuriyet çocuklarına ses oldu, bize şiir gibi bir başkenti yüreğinin sesiyle anlattı. İyi ki varsınız, iyi ki geleceğimiz sizlere emanet" notunu düştü.
Esila tüm Cumhuriyet çocuklarına ses oldu, bize şiir gibi bir başkenti yüreğinin sesiyle anlattı.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 23, 2022
İyi ki varsınız, iyi ki geleceğimiz sizlere emanet. pic.twitter.com/VS4gnibFfz
"ANKARA ŞİİR GİBİ BİR ŞEHİR OLSUN"
Esila,"Bugün bu şehrin başlangıç kabul edilerek, şiir gibi bir şehir olmasını arzu ediyorum. Şu andan itibaren ABB çalışanlarının her gün başkanlarının kendilerine göndereceği şiirle işe başlamalarını istiyorum" diyerek "Vatan Türküsü" adlı kendi şiirini işaret diliyle aktardı.
Ardından Mansur Yavaş da Esila'ya "Şiir gibi şehir sloganını çok tuttum. Ben de her çalışanın güne bir şiirle başlamaları için talimat vereceğim" dedi.
Video Haberler
- Fransa’da tarihi seçim: Macron mu? Le pen mi?
- Bir katliam yaşanıyor ve AKP bu katliama ortak
- Gezi davasında yine karar çıkmadI
- 3 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu 3 evi kül etti
- AKP’li belediye görevlisi dolandırıcılıktan tutuklandı
- Erdoğan açıkladı: Şehit sayısı 3'e yükseldi
- 'Bunun bana siyaseten hiçbir zararı yok'
- 'Hanımağa'nın evinden cephanelik çıktı
- Arnavutköy’de korkutan yangın
- Bakan Koca'dan Bilim Kurulu açıklaması
En Çok Okunan Haberler
-
- İmam Halil Konakçı'dan skandal sözler
- İki Rus oligark, aile üyelerini öldürüp intihar etti
- Mehmet Metiner'den AKP'ye sert uyarı
- Bilim Kurulu Üyesi Şener'den maske uyarısı
- Soylu'dan müzik yasağına ilişkin açıklama
- Başak Cengiz'in katilinin cezası belli oldu
- 'Yanılmaya şimdiden hazır olsunlar'
- Bayram ikramiyelerinde net tarihler belli oldu
- 'Hiçbir kararda bize danışılmıyor'
- AKP’nin sandık planı