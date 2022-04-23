Erdoğan 'yine' Anıtkabir'deki 23 Nisan törenine katılmadı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 102. kuruluş yıldönümü törenlerle kutlanıyor. Salgın nedeniyle iki yıldır yapılmayan 23 Nisan Resepsiyonu’nun bu yıl gerekçesiz olarak programda yer almaması dikkat çekti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 102. açılış yıl dönümü törenlerle kutlanıyor.
Devlet töreni bugün saat 09.00’da TBMM Atatürk Anıtı’nda başladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkanı Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Anıta çelenk sunulması ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığındaki bakanlık bürokratları ile öğretmen temsilcileri, öğrenci ve velilerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.
PARTİ GENEL BAŞKANLARI DA KATILDI
Anıtkabir'de bugün düzenlenen 23 Nisan törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katıldı.
ERDOĞAN YİNE TÖRENE KATILMADI
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen senelerdeki gibi bu sene de Anıtkabir'deki anma törenine katılmadı.
2014 yılında Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, bu tarihten beri Anıtkabir'de düzenlenen 23 Nisan törenlerine katılmadı.
MECLİS'TE ANMA TÖRENİ
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki devlet erkanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 102. açılış yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis'teki anma törenine katıldı.
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