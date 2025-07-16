Mansur Yavaş'tan 'Erdoğan' anımsatması: 'Tutuklansaydı ne olacaktı?'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i Döşemealtı L Tipi Cezaevi'nde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Yavaş, "Siz bir yandan dağdan inenleri sokağa salıp affedeceğiz derken, bu belediye başkanlarımızın hiç sabıkası olmayan, milletin iradesiyle bize hizmet edin diye seçtiği belediye başkanlarını tutuklu tutmayı hiçbir şekilde izah edemezsiniz" dedi.

Yavaş, şunları söyledi:

“Tutuklamayı yanlış buluyoruz. Çünkü bizler belediye başkanları olarak, hakkımızda bir iddia olduğu zaman 4483 sayılı kanuna göre, müfettiş gelir, inceler. Varsa suç duyurusunu savcılığa yapar, yoksa olayı kapatır. Sadece bir ifade üzerine hiçbir araştırma yapılmadan direkt savcılık devreye giriyor ve 4483 sayılı memurların denetiminin yapıldığı kanunu ortadan kaldırıyor."

"HEPSİ PIRIL PIRIL İNSANLAR"

“Belediye başkanlarımızın hepsi pırıl pırıl, birçoğu hayatında karakol görmemiş insanlar, adliye yüzü görmemiş insanlar" diyen Yavaş, "Yargıtay'dan cezası kesinleşinceye kadar herkes suçsuzdur... Tutukluluk da en istisnai şekilde uygulanması lazımken belediye başkanlarımız patır patır içeri atılıyor” şeklinde konuştu.

"ERDOĞAN TUTUKLANSAYDI NE OLACAKTI?"

Yavaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da daha önce benzer suçlamalarla yargılandığını anımsatarak, "Ekrem başkan hakkında Sayın Cumhurbaşkanı da aynı suçlamalara muhatap olmuş. Sonunda beraat etti. Tutuklansaydı ne olacaktı? Tutuklanmadı o zaman. Demek ki bir şahsın suçlanması demek onun kesinlikle mahkum olacağı sonucunu doğurmaz” diye konuştu.

MUHİTTİN BÖCEK'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Tutuklu belediye başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin bilgi de veren Yavaş'ın konuşması şöyle:

“Belediye başkanlarımızın bir kısmının yaşı var dolayısıyla sağlık sorunları da var. Sağlık sorunlarını yaşarken sanki 'Ölsünler' der gibi inadına inadına içeride tutmanın hiçbir anlamı yok. Bunlardan birisinin başına bir iş gelirse gerçekten bunu dünyaya anlatamayız. Gerçekten yorgun gördüm... Muhittin başkan 2. hayatını yaşıyor. 108 gün kendini bilmeden yattı... Kalp ve şeker gibi de sorunları var... En azından ev hapsine çıkarılması lazım.

Unutmayalım, hukuk herkese lazım. Daha önce 2015'li yıllarda da benzer soruşturmaları gördük. Bu ülkede çok hukuksuzluk yapıldı. İnsanlar hastanede adeta ölsün, bunları dışarı çıkartmayın muameleleri yapıldı. Ergenekon, Balyoz soruşmalarında vefat edenler de oldu. Sonra baktık hepsi beraat ettiler. Onun için ben öncelikle tutukluluklarının sona erdirilmesini, yargılanacaklarsa şeffaf bir şekilde kamuoyunun göz önünde yargılanmaları gerektiğini düşünüyorum ve inşallah bir an evvel tahliyeler gerçekleşir."