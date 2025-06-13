Mansur Yavaş'tan 'Gaziosmanpaşa' tepkisi... Erdoğan'ı anımsattı: 'Selfie çektirerek...'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mamak Metrosu'nun Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Burada konuşma yapan Yavaş, İBB'ye yönelik soruşturmalara tepki gösterdi. Yavaş, "Biz hak hukuk adalet istiyoruz. Belediye başkanlarımız tutuklanıyor engel olmak için. Biz diyoruz ki, 'Biz yargılamayın demiyoruz, dokunulmazlığımız da yok zaten. Yargılayın ama tutuksuz yargılayın tutukluluk istisnadır.'

Normalde delilden sanığa gidilir. Öyle yapılmıyor. Önce insanlar tutuklanıyor, şöyle bir ifade verirsen serbest kalırsın deniyor. Böyle bir ifadenin geçerliliği tartışmalıdır" dedi.

GAZİOSMANPAŞA TEPKİSİ: ERDOĞAN'I ANIMSATTI

Yavaş ayrıca, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimle, belediyenin AKP'ye geçmesine de tepki gösterdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte İBB'den ayrıldığında muhalif partilerin Erdoğan'ın partisini desteklediğini anımsatan Yavaş, "Meclisteki çoğunlukla seçimde alamadıkları belediyeyi ele geçirdiler. Sayın Erdoğan, İBB'den ayrıldığında meclis üyeleri azınlıktaydı ancak diğer partiler onları destekledi. Ancak onlar Gaziosmanpaşa'da tam tersini yaptı. Kendileri seçim kazanmış gibi selfie çektirerek onu kutluyorlar. Bunun demokraside yeri nedir?" ifadelerini kullandı.

METRO ELEŞTİRİSİNE YANIT VERDİ

Yavaş, ayrıca kendisine yönelik metro eleştirisine şöyle yanıt verdi:

"Ankara’mızın doğu aksında, yıllardır metro ağına dahil edilmeyi bekleyen mahallelerimiz için yepyeni bir hat inşa ediyoruz. Tamamı yer altından geçecek olan Dikimevi–Natoyolu Metro Hattı, 7,46 kilometre uzunluğunda olacak. Bu hat üzerinde 8 istasyonumuz yer alacak.

İlk ihalemizi 15 Ocak 2024’te yaptık. Ancak gelen teklifler beklenenin çok üzerindeydi. En düşük teklif 575 milyon Euro’nun üzerindeydi. Bu rakam kamu kaynaklarını koruma ilkemizle bağdaşmadığı için ihaleyi iptal ettik.

Sonuç olarak, 22 Kasım 2024’te çıktığımız ihalede, 387 milyon 850 bin Euro eşdeğerinde teklif aldık.

Bu yeni teklif, önceki ihaleye göre yaklaşık 6,7 milyar lira daha düşük. Yani ciddi oranda bir tasarruf sağlandı.

Bizi metro yapmamakla eleştiriyorlar ama biz göreve geldiğimizden bu yana tam 6 milyar liralık borç ödedik. Bu da 45 kilometre uzunluğunda bir metro hattına denk geliyor.

Göreve başladığımızda, Ankara’da yatırım programına alınmış, onaylı tek bir metro projesi bile yoktu.

Yeni bir metro hattı yapabilmek için önce güzergâh belirlenmesi, ardından etüt ve fizibilite çalışmalarının yapılması gerekiyordu. Ancak bu süreç beklediğimizden daha zor oldu. Çünkü 1994-2018 yılları arasında Ankara genelinde toplam 169 adet köprü, tünel ve köprülü kavşak inşa edilmişti. Bu yapılar, planlanabilecek metro koridorlarının büyük bir kısmını kapatacak şekilde konumlandırılmıştı.

Biz bugün büyük emek verdiğimiz Mamak metrosunun temelini atacağız ama projelerimiz bununla sınırlı değil. Onaylanan diğer 4 metro projelerimizi de sizlerle paylaşmak istiyorum. M5 Kızılay–Dikmen Metro Hattı, M2 Hattı Koru–Yaşamkent ve Koru–Bağlıca Uzatma Projesi, M4 Hattı Şehitler–Forum Uzatma Projesi, M6 Bağlantı Hattı (M2 Çayyolu–M3 Sincan Arası)

Yenikent’ten İncek’e, Sincan’dan Gölbaşı’na kadar 13 farklı noktada yeni köprülü kavşak ve yol genişletme projelerini hayata geçiriyoruz.

Ben burada bazı rakamlar vermek istiyorum size TÜİK’e göre yalnızca 2023’ten bu yana Ankara’ya 2 yılda 400 bin yeni araç girdi. 2025 yılındayız Ankara’nın nüfusu yaklaşık 6 milyon. Ancak 18 milyona yetecek imar planı yapılmış ve bunlar belli bir yerlerde yığılıyor. Yeşil alanların göründüğüne bakmayın oralarda da yakında yüksek katlı binaları göreceksiniz.

"ÜCRETSİZ AKTARMA UYGULAMASINA GEÇİYORUZ"

EGO Genel Müdürlüğü’müz bünyesinde metro ring hatlarını çoğaltıyor, “ücretsiz aktarma” uygulamasına geçiyoruz.

Metrodan otobüse ya da otobüsten metroya yapılan ilk aktarmalar, “ücretsiz” olacak. Kent içi trafiğini rahatlatacak olan uygulamamız, 1 Temmuz itibarıyla başlıyor.

Bu şehirde yaşayan herkesin hakkı olan adil, erişilebilir ve çağdaş ulaşımı sağlamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hep birlikte daha yaşanabilir bir Ankara için çalışmaya devam edeceğiz."