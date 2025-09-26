Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.09.2025 16:15:00
ANKA
Mansur Yavaş'tan Gökçeklere karşı yeni adım: Takipsizlik kararlarına karşı 'kanun yararına bozma' talep edildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, eski ABB Başkanı Melih Gökçek, ailesi ve dönemin bürokratları aleyhine açılan soruşturmalarda verilen takipsizlik kararlarının "kanun yararına bozma" yoluyla yeniden incelenmesi için Adalet Bakanlığı'na gönderilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Başvuru, 54 dosya için yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş,  24 Eylül Çarşamba günü kamuoyuyla paylaştığı yolsuzluk ve usulsüzlük dosyalarının ardından yeni bir adım daha attı.

ABB, ASKİ, EGO ve belediye şirketleri eliyle yürütülen süreçlerde; Melih Gökçek, ailesi ve dönemin bürokratları aleyhine açılan ve kesinleşen takipsizlik kararlarına karşı yeni bir hukuki girişim başlattı.

Büyükşehir Belediyesi, söz konusu dosyaların "kanun yararına bozma" yoluyla yeniden incelenmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

Başsavcılık aracılığıyla başvurunun Adalet Bakanlığı’na iletilmesi talep edildi. Başvuru, Ankara Büyükşehir Belediyesi adına Avukat Büşra Çaycı Erbil tarafından yapıldı.

"HERKES İÇİN ADİL YARGILANMA SÜRECİ İŞLESİN"

Başvuru sonrası konuşan Avukat Erbil, "Temennimiz odur ki adil ve eşit bir yargılanma süreci işlesin herkes için" dedi.

Başvuruda, "Gökçek'in imzasının bulunmasına rağmen imzası yok sayılarak takipsizlik verilen hafriyat usulsüzlüğü, hava aracı alımı, uçuş okulu kurulumu ve BELBETON’un özelleştirilmesi" gibi başlıkların da aralarında bulunduğu 54 dosya yer alıyor.

