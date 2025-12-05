Mansur Yavaş'tan TRT'ye: Manipülatif haberinizi derhal düzeltiniz!

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ Genel Müdürü Memduh Akçay'ın kentte suyun bazı saatlerde kontrollü verileceğine dair ifadelerini TRT Haber tarafından çarpıtılarak haberleştirildiğini belirtti.

İlgili haberin “Ankaralılar yine susuzluğa mahkum olacak” şeklinde verildiğini kaydeden Yavaş, "Bu yayın, yalnızca kamuoyunu yanlış yönlendirmemiş; aynı zamanda vatandaşlarımızı paniğe sürükleyerek su kullanımının olağan dışı artmasına neden olmuştur" dedi.

TRT Haber'e çağrı yapan Yavaş, "Manipülatif haberinizi derhal düzeltiniz ve kamuoyunu doğru bilgilendiriniz" ifadesini kullanırken RTÜK’e başvuru süreci de dahil olmak üzere tüm hukuki yolları kullanacaklarını vurguladı.

Yavaş'ın açıklaması şöyle:

"TRT’ye açık çağrı:

Ankara halkını paniğe sevk eden, gerçekleri çarpıtarak servis edilen bu haberi şiddetle kınıyoruz. TRT Haber’in, ASKİ Genel Müdürümüz Memduh Akçay’ın sözlerini bağlamından koparması; gazetecilik etiğini açık şekilde ihlal etmiştir.

Sayın Genel Müdürümüzün teknik bir süreci anlatırken kurduğu şu ifade, bilinçli şekilde çarpıtılmıştır: “Zaman zaman, özellikle az su tüketilen saatlerde suyu kontrollü şekilde vereceğiz.”

Bu cümlenin anlamı şudur: ASKİ’nin zaman zaman uyguladığı basınç yönetimi ve şebeke optimizasyonudur. Dünyada kuraklıkla mücadele eden tüm şehirlerde yapılan, tamamen teknik bir işlemdir.

Ancak TRT Haber, bu ifadeyi “Ankaralılar yine susuzluğa mahkum olacak” şeklinde sunarak açık bir manipülasyona imza atmıştır. Bu yayın, yalnızca kamuoyunu yanlış yönlendirmemiş; aynı zamanda vatandaşlarımızı paniğe sürükleyerek su kullanımının olağan dışı artmasına neden olmuştur.

"KAMUOYUNU DOĞRU BİLGİLENDİRİN"

TRT Haber’e çağrımız açıktır: Manipülatif haberinizi derhal düzeltiniz ve kamuoyunu doğru bilgilendiriniz.

Su gibi hayati bir konuda, özellikle tüm dünyanın küresel iklim kriziyle mücadele ettiği böylesi bir dönemde yapılan böylesi yayınlar, gazetecilik değil; açık bir algı operasyonudur.

Haberin orijinali Anadolu Ajansı’nın kayıtlarında mevcuttur tamamını yayınlayınız!

Ayrıca, RTÜK’e başvuru süreci de dahil olmak üzere, “Dezenformasyonla Mücadele Kanunu” kapsamında tüm hukuki yolları kullanacağımızı da duyuruyorum!"