Mansur Yavaş'tan Zeydan Karalar'a ziyaret: 'Zor zamanların ardından dimdik durdu'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 6 Şubat günü Silivri Cezaevi'nden tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı Adana’daki evinde ziyaret etti.

Ziyarette Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş ve Karalar’ın eşi Nuray Karalar da yer aldı.

ABB Başkanı Yavaş, ziyareti sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:

“Geçmiş olsun dileklerimizi iletmek için Adana gibi başkan Zeydan Karalar ve kıymetli eşini ziyaret ettik. Zor zamanların ardından dimdik duran, halkına hizmetten bir an olsun geri durmayan Sayın Başkanımıza ve değerli eşine nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum.”