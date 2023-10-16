Mansur Yavaş'tan 2024 mesajı: Asla oy hesabı yapmayacağız

Yayınlanma: 16.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.10.2023 - 03:00

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya’da dün 130 bin metrekarelik alana kurulan Lodumlu Rekreasyon Alanı ve 22 parkın açılışını gerçekleştirdi.

Toplamda 215 milyon maliyet ile toplam 750 bin metrekarelik yeşil alanı başkente kazandırdıklarını belirten Yavaş, Lodumlu için “Burası Ankara emlak piyasasının en değerli alanlarından biri. Bizler de burayı imara açıp beton yapıların yapılmasına izin verebilirdik. İşte böyle bir değerli alanın halka kazandırılması yönetim açısından farkımızı gösteriyor. Bizler 4.5 yıl boyunca rant için çalışmadık. Onlar istedikleri kadar çöp yatırımları eser olarak sunmayı, halka pahalı su ve otobüs bileti satıp parasını heba edecek hayali işleri proje olarak sunmaya devam etsinler. Biz geçmiş yönetimlerle yeşille yarışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

25 yılda kazandırılan yeşil alanı 5 yılda kazandırmış olacaklarına işaret eden Yavaş, “Kimseyi ayırmadan, oy hesabı yapmadan Ankara’ya bir dönem daha hizmet etmek istiyoruz. Burada gördüğünüz ağaçların tamamı yerlidir. İthal ağaçlara para vererek, Hans’ı, George’yi zengin etmiyoruz” diye konuştu.



