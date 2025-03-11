Mansur Yavaş'tan ‘adaylık’ açıklaması: ‘Günü geldiği zaman ortama bakıp, fikrimizi paylaşacağız’

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin, "Günü geldiği zaman ortama bakılır, Türkiye'nin o günkü şartlarına bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi bütün Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

Mansur Yavaş'tan ‘adaylık’ açıklaması: ‘Günü geldiği zaman ortama bakıp, fikrimizi paylaşacağız’
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ANKA
Yayınlanma: 11.03.2025 - 01:12

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı Belediyesi tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Siyasi tartışmaların dışında kalmaya devam edeceğini belirten Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığına dair şu sözleri sarf etti: 

"Siyasi tartışmaların dışında kaldık ve kalmaya da devam ediyoruz çünkü cumhurbaşkanlığı seçimine en az 2,5-3 yıl, belki daha fazla var. Biz, öncelikle Ankara halkına hizmet etmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla buradaki hizmeti aksatıp, daha günü belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz. Günü geldiği zaman ortama bakılır, Türkiye'nin o günkü şartlarına bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi bütün Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız. Önceliğimiz Ankara, önceliğimiz Ankara'da yaşayan insanların refahı."


Etiketler: #Mansur Yavaş #adaylık

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