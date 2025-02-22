Mansur Yavaş'tan 'adaylık' açıklaması: 'Talep olursa tabi ki değerlendireceğiz'
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, adaylık tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tayfun Tanju Kara Spor Merkezi'nin açılışında CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim ve adaylık tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yavaş, erken seçim tarihinin henüz belirlenmediğini belirterek, "Erken seçimin tarihi yok, o yüzden bunu konuşmak için erken" dedi.
Partisi içinde adaylık durumunun yalnızca kendi iradesiyle şekillenmeyeceğine dikkat çeken Yavaş, "Bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir hakkımız artık yok. Toplum günü geldiğinde ne karar verirse, talep ederse tabi ki bunu değerlendireceğiz. Ama bunu söylerken de beni asla partide bir bölünmüşlük var gibi görüntüler içerisinde bulamayacaksınız. Bunlar günü geldiğinde değerlendirilecek şeylerdir" ifadelerini kullandı.
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