Sosyal medya hesabından paylaştı: Mansur Yavaş'tan dikkat çeken ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Kutlu Parti'yi ziyaret etti. Ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşan Yavaş, "Kutlu Parti Genel Başkanı Sayın Yusuf Halaçoğlu’nu genel merkezinde ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaştı: Mansur Yavaş'tan dikkat çeken ziyaret
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ANKA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 18:13

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Kutlu Parti Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yavaş, sosyal medya hesabından Kutlu Parti'nin ziyarete ilişkin paylaşımını alıntılayarak "Kutlu Parti Genel Başkanı Sayın Yusuf Halaçoğlu’nu genel merkezinde ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Misafirperverlikleri için kendisine ve ekibine teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz" notunu düştü.


Etiketler: #Mansur Yavaş #Kutlu Parti #Yusuf Halaçoğlu

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