Mansur Yavaş'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına tepki: Hepimiz şaşkınız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın üzerindeki tecridin kaldırılmasına ve Meclis'te konuşmasına ilişkin yaptığı çağrıya tepki gösterdi.

Mansur Yavaş'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına tepki: Hepimiz şaşkınız
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.10.2024 - 14:51

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki CHP heyetinin Güneydoğu Anadolu gezisi bugün başlarken, geziye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Yavaş, Bahçeli’nin açıklamalarının şaşkınlıkla karşılandığını ve toplumun bu tavır değişikliğine en iyi cevabı vereceğini söyledi.

Yavaş, "Hepimiz şaşkınız. Geçmişte söylenenlerle şimdiye bakıldığı zaman tavır değişikliğinin sebebini anlamaya çalışıyoruz. Buna en iyi cevabı toplum verecektir" ifadelerini kullandı.


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