Mansur Yavaş'tan 'Behzat Ç.' paylaşımı: '3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz'
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, yeniden vizyona girecek 'Behzat Ç.' isimli dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu ile birlikte çekildiği fotoğrafını paylaştı.
Yapımcılığını Ortaks Yapım’ın üstlendiği ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin ekibi, yapılan okuma provasının ardından ilk çekim günü için Ankara’da bir araya geldi.
İzleyicilerin merakla beklediği dizi heyecan uyandırırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu.
Sosyal medya hesabından dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'yla bir araya geldiğine dair fotoğraf paylaşan Yavaş, "Fotoğrafa 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.
İşte Mansur Yavaş'ın paylaşımı:
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