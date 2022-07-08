Behzat Ç.'den kötü haber: 2 oyuncu kadroda yok!

Başrolünde oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı "Behzat Ç." dizisi geri dönüyor.

Yakında BluTv'de yayınlanacak olan "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi"nden ilk tanıtım yayınlanmıştı.