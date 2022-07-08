Behzat Ç.'den kötü haber: 2 oyuncu kadroda yok!

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2022 Cuma, 13:10
<p>Başrolünde oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı "Behzat Ç." dizisi geri dönüyor.</p> <p>Yakında BluTv'de yayınlanacak olan "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi"nden ilk tanıtım yayınlanmıştı.</p>

Başrolünde oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı "Behzat Ç." dizisi geri dönüyor.

Yakında BluTv'de yayınlanacak olan "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi"nden ilk tanıtım yayınlanmıştı.

<p>Dizinin ana karakteri Erdal Beşikçioğlu, yeni sezon için sete çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen dizinin yeni bölümlerini Ortaks Yapım çekiyor.</p>

Dizinin ana karakteri Erdal Beşikçioğlu, yeni sezon için sete çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen dizinin yeni bölümlerini Ortaks Yapım çekiyor.

<p>Merakla beklenen dizide savcı karakteri için Gökçe Eyüboğlu ile anlaşılmıştı.</p>

Merakla beklenen dizide savcı karakteri için Gökçe Eyüboğlu ile anlaşılmıştı.

<p>Güzel oyuncunun ardından kadroya genç kuşağın yetenekli oyuncusu Burak  Dakak da kadroya dahil olmuştu.</p>

Güzel oyuncunun ardından kadroya genç kuşağın yetenekli oyuncusu Burak  Dakak da kadroya dahil olmuştu.

<p><strong>İKİ OYUNCU ROL ALMAYACAK</strong></p> <p>Behzat Ç.'de fenomen karakter Ercüment Çözer'i canlandıran Nejat İşler ise geçtiğimiz günlerde karaktere veda ettiğini açıklamıştı.</p>

İKİ OYUNCU ROL ALMAYACAK

Behzat Ç.'de fenomen karakter Ercüment Çözer'i canlandıran Nejat İşler ise geçtiğimiz günlerde karaktere veda ettiğini açıklamıştı.

<p>Diğer yandan ise Behzat Ç.'de Harun'u canlandıran Fatih Artman da yeni sezonda yer almayacak.</p>

Diğer yandan ise Behzat Ç.'de Harun'u canlandıran Fatih Artman da yeni sezonda yer almayacak.

<p>Fenomen dizinin okuma provası gerçekleştirildi.</p>

Fenomen dizinin okuma provası gerçekleştirildi.

<p>Önümüzdeki günlerde sete çıkacak projenin okuma provasında bir araya gelen oyuncular, uzun bir aradan sonra yeniden buluşmanın keyfini yaşadı. </p> <p><strong>İşte okuma provasından ilk kareler...</strong></p>

Önümüzdeki günlerde sete çıkacak projenin okuma provasında bir araya gelen oyuncular, uzun bir aradan sonra yeniden buluşmanın keyfini yaşadı. 

İşte okuma provasından ilk kareler...

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Çekiç ve Gül: Behzat Ç Behzat Ç. Erdal Beşikçioğlu

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