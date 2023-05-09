Mansur Yavaş'tan Cübbeli'nin çirkin sözlerine: 'Ona verilecek cevap çok ama...'

Yayınlanma: 09.05.2023 - 09:39

Güncelleme: 09.05.2023 - 09:44

Seçimlerde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkça ilan eden İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden, 'Cübbeli Ahmet' diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldığı konuşmasında "İHA, SİHA Senin nerene girdi yani... Sivri yerinden mi rahatsız oluyorsun, bir yerine girecek diye mi korkuyorsun" demişti.

KRT TV ekranlarında canlı yayında soruları yanıtlayan Yavaş, Ünlü'nün çirkin sözleri üzerine konuştu.

Yavaş açıklamalarında, "Müslüman'a yakışmaz böyle bir şey. Kendini din adamı yerine koyup millete fetva veriyor, akıl veriyor. Bu üslup neyin nesidir? Hem de belden aşağı... Ona karşı verilecek cevap çok ama ben o seviyeye asla düşmem" dedi.

Yavaş, Ahmet Mahmut Ünlü için ayrıca suç duyurusunda bulunduğunu belirtip "Hukuk halledecek" dedi.

MANSUR YAVAŞ 'İHA-SİHA' İÇİN NE DEMİŞTİ?

Mansur Yavaş, 1 Mayıs’ta Manisa’da, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte yaptığı miting konuşmasında şunları söylemişti:

“Değerli Manisalılar, artık boş lafa karnımız tok. O Anadolu Gemisi, şimdi İzmir’e geldi. Ayın 15’inden sonra gidecek. İHA, SİHA lafı da duymayacaksınız. 15’inden sonra şunu göreceksiniz: Ülkemizdeki bu mülteci akını ne olacak, mülteci deposu olduk, sınırlarımız delik deşik oldu. Bu sorun nolacak, o bitecek, açlık işsizlik ne olacak. O bitecek, 15’inden sonra acaba ben bu faturamı nasıl ödeyeceğim diyeceksiniz. Çocuğunuz çoluğunuz bir şeyler isteyecek ama hep şunu duyacaksınız: 'Konuşma be! Ben senden iyi bilirim, gençler susun! Sağlıkçılar, giderseniz gidin!' Bu tarzı göreceksiniz. Veya, gençler, bütün ümidimiz sizlerdedir, sizler bizden iyi yetiştiniz. Bizim size öğüt vermek değil, sizden akıl almaya ihtiyacımız var diyen bir yönetim gelecek.”