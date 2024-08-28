Mansur Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak' iddiasına yanıt: 'Şaban Sevinç partiyi karıştırmak için elinden geleni yapıyor'

Yayınlanma: 28.08.2024 - 09:33

Güncelleme: 28.08.2024 - 09:33

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazeteci Şaban Sevinç'in "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı, Mansur Yavaş yardımcısı olacak" iddiasını yalanladı.

Mansur Yavaş, Halk TV'den İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı.

O İDDİA GÜNDEM OLMUŞTU

Gazeteci Şaban Sevinç, önceki gün katıldığı bir TV programında da, CHP'nin; Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı, Mansur Yavaş'ın ve bir kadın siyasetçinin de yardımcısı olduğu bir formülde karar kıldıklarını iddia etmişti.

Bu iddiayı Saymaz, Yavaş'a sordu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş, Sevinç'in iddiasına ilişkin şunları söyledi:

"Bizim böyle bir şeyden bilgimiz yok. Herhalde bilgimiz olması gerekir değil mi? Partinin kuralları, genel başkanın açıklamaları belli... Kimmiş bu beş kişi; açıklamaları lazım. Beş kişi mi karar veriyor? CHP yüzyılı aşmış bir parti... Nasıl karar alacağı belli! Kuralları belli. Şaban (Şaban Sevinç) herhalde bir görev üstlendi kendi kendine. Partiyi karıştırmak için elinden geleni yapıyor. Öyle anlaşılıyor. Başka diyecek bir şey yok..."

'GÜLBİN HANIMIN DURUMU İLE İLGİMİZ YOK'

Mansur Yavaş ayrıca, Now TV sunucusu Gülbin Tosun'un, kendisini eleştirdiği gerekçesiyle işten çıkarıldığı suçlamasına ilişkin şunları söyledi:

"Gülbin Hanım'ın durumundan bizim alakamız yok. Çok daha ağır hakaretleri bize yapanlar var. Kimseye cevap vermiyoruz. Ama daha sonra haberim oldu. Altına resmen küfürlü tweetler atmış. Tahmin ediyorum, sebebi odur. Bizim o kadar (işten attıracak) gücümüz olsa... (Gülüyor) Her gün aleyhimize yayın yapan bir sürü insan var. Böyle bir şeyimiz olmaz. Basın özgürlüğüne güveniyoruz. Ama tabi bir kadının (Gülbin Tosun'u kastediyor) ağzına da bu denli küfürler yakışmıyor. Bir de konu nedir. Onu bilmiyorum. Telefon açıp 'nedir' diye sorması lazım. İlgimiz olmayan bir konudan dolayı böyle yazıyor, 'Sen de boğul' diyor, 'Suya muhtaç ol' diyor.'

KURULTAYA KATILACAK

Mansur Yavaş, Tüzük Kurultayı'na katılacağını belirterek, "Ama izleyeceğim. Şu anda parti ne kadar alırsa ona uyacağız" dedi.

Kurultayda bir öneri getirmeyeceğini belirten Yavaş, "Belediye başkanı olarak böyle bir görevimiz de yok bizim. Parti kurulları kendileri yapacaklar" diyor.

Yavaş, geçen hafta Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesine ilişkin ise şöyle dedi:

"Herkesin birbiriyle görüşmesi lazım. Basın üzerinden görüşmek tabii ki partiye zarar vermekten başka bir yere gitmez. Diyalogun sürmesi lazım."