Mansur Yavaş'ın sokak hayvanları açıklamasına tepki göstermişti: NOW TV Ana Haber spikeri Gülbin Tosun, zorunlu izne çıkarıldı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'Avrupa’daki ülkelerde sokaklarda hayvan olmamasını' örnek göstererek yaptığı açıklamalara kişisel sosyal medya hesabından tepki gösteren NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun, bu paylaşımından kısa bir süre sonra kanal yönetimi tarafından zorunlu izne çıkarıldı.
NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun, geçen günlerde X hesabından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı etiketleyerek, “Başkan siz ‘sokakta köpek olmaz biz bakarız’ derken hapsettiğiniz ve önlerinde suyu bile olmayan canlıları mı kastetmiştiniz! Ne diyeyim bir bardak suya muhtaç olun o zaman!!!” diye yazmıştı.
Tosun ardından yaptığı paylaşımda, “Vay be ülkenin geldiği hale bak! Konuşan ya içeri alınıyor ya da işinden ediliyor! Muhteşem! Havai fişekleri sonraya saklayın!” sözlerini kaydetmişti.
ZORUNLU İZNE ÇIKARILDI
Gülbin Tosun’un kanalı tarafından zorunlu izne çıkarıldığı ortaya çıktı.
Sosyal medya hesabından sık sık tartışmalı Sokak Hayvanları Yasası’nın geri çekilmesi için çağrılarda bulunan Tosun, kanal yönetiminin hakkında verdiği kararla ilgili şu bilgilendirmeyi yaptı:
“Destek mesajlarınız için çok ama çok teşekkür ederim. Çok değerlisiniz. İyi ki varsınız can dostları. Ben zorunlu izne çıkarıldım. Henüz çıkışım verilmedi. Sadece bilginize. Hayvan haklarından #1adımgeriyok”
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