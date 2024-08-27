NOW TV zorunlu izne çıkarmıştı: Mansur Yavaş'tan 'Gülbin Tosun' iddialarına ilk yanıt
NOW TV Ana Haber spikeri Gülbin Tosun'un Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik açıklaması nedeniyle zorunlu izne çıkarıldığı iddialarına yanıt geldi. Mansur Yavaş imzalı yazılı açıklamada iddiaların yanlış ve asılsız olduğu belirtildi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Avrupa’daki ülkelerde sokaklarda hayvan olmamasını örnek göstererek yaptığı açıklamalara kişisel sosyal medya hesabından tepki gösteren NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun, bu paylaşımından kısa bir süre sonra kanal yönetimi tarafından zorunlu izne çıkarıldı.
Tosun, kanal yönetiminin hakkında verdiği kararla ilgili “Destek mesajlarınız için çok ama çok teşekkür ederim. Çok değerlisiniz. İyi ki varsınız can dostları. Ben zorunlu izne çıkarıldım. Henüz çıkışım verilmedi. Sadece bilginize” ifadelerini kullandı.
MANSUR YAVAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA
Tosun'un Mansur Yavaş'a yönelik açıklaması nedeniyle işine son verildiği iddiası ülke gündeminde bomba etkisi yarattı.
Mansur Yavaş, konuya ilişkin sessizliğini bozdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından Mansur Yavaş imzasıyla açıklama yapıldı.
Paylaşılan açıklamada, "Bu iddialar tamamen yanlış ve asılsızdır" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamanın tamamı şöyle:
"Son günlerde sosyal medya ve basın organlarında NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun'un süresiz ve zorunlu izne çıkarılmasıyla ilgili şahsım üzerinden bazı spekülasyonlar yapılmaktadır.
Konuya ilişkin olarak; Gülbin Tosun'un süresiz ve zorunlu izne çıkarılmasındaki nedenin şahsıma yönelik yaptığı açıklamalara tepki göstermem olduğu yönünde yanıltıcı bir algı oluşturulmuştur. Bu iddialar tamamen yanlış ve asılsızdır."
?? ÖNEMLİ DUYURU@mansuryavas06 pic.twitter.com/RM6AtTd5Vh— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) August 27, 2024
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