Mansur Yavaş'tan, Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına sert tepki: Millet de tarih de bunu affetmez!

Yayınlanma: 22.10.2024 - 13:43

Güncelleme: 22.10.2024 - 13:53

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı Cezaevi'nde bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a örgütünü feshetme çağrısı yaptı.

Bahçeli, "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" diye konuştu.

"ADRES İMRALI'DAN DEM'E UZANSIN"

Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen teröristbaşı buyursun, terörün bittiğini, örgütün tasfiye edildiğini tek taraflı ilan etsin. Bu çağrımı henüz anlamayanlar çok sayıda. Türkiye Yüzyılı'nda terörü sıfırlamak amacına matuf ikinci hüküm cümlem şöyledir: Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lavedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Adres İmralı'dan DEM'e uzansın."

MANSUR YAVAŞ'TAN ÇOK SERT TEPKİ

Bahçeli'nin söz konusu çağrısı, kamuoyunda deprem etkisi yarattı.

MHP liderine yanıtlar peş peşe gelirken; Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ten çok sert bir tepki geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan Yavaş, "Bu ülkede huzurun ve barışın hakim olması en büyük dileğimizdir. Ama bunun yolu terörist başının Gazi Meclisimiz çatısı altında konuşturulması asla değildir. Millet de tarih de bunu affetmez" dedi.