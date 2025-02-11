Mansur Yavaş’tan dikkat çeken paylaşım: 'Biriz ve beraberiz'

Yayınlanma: 11.02.2025 - 16:28

Güncelleme: 11.02.2025 - 16:29

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından 'biriz ve beraberiz' vurgulu bir paylaşım yaptı.

Yavaş şunları yazdı:

"Pazar günü Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz görüşme fotoğraf karelerine yansıdı.

Ülkemizin güzel günlere kavuşması, emeklilerin, asgari ücretlinin, öğrencilerin, işçilerin rahata erebilmesi, parlamenter demokrasinin yeniden tesis edilebilmesi için biriz ve beraberiz."

Pazar günü Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz görüşme fotoğraf karelerine yansıdı.



Ülkemizin güzel günlere kavuşması, emeklilerin, asgari ücretlinin, öğrencilerin, işçilerin rahata… — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 11, 2025

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, üçlü toplantıda CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seçimlerde kesinlikle aday olacağını aktardığını iddia etmişti.

CHP lideri Özgür Özel ise grup toplantısında "Sayın Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime girmeyeceğini bize bildirdi ve şu cümleyi kurdu. Bunun bilinmesini istedi: ‘Hepsi bizim partililerimiz, bizim üyemiz, elbette onların verecekleri karara ben de saygılıyım, hepimiz saygılıyız.'" ifadelerini kullanmıştı.