MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar'dan 'Mansur Yavaş' çıkışı: 'CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı yapılamaz'

Yayınlanma: 08.02.2025 - 11:32

Güncelleme: 08.02.2025 - 11:32

Muhalafetin iktidara yönelik "erken seçim" çağrısı devam ederken; CHP'de de bir taraftan "adaylık" tartışmaları gündemde olmayı sürdürüyor.

Partide İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın ismi öne çıkarken; Yavaş, adaylık tartışmasına girmeme ısrarını devam ettiriyor.

YAVAŞ "ADAYLIK" TARTIŞMASINA KAPIYI KAPADI

Dün de, düzenlediği basın toplantısında konuşan Yavaş, adaylık tartışmalarına kapıyı kapatarak, "5 yıl boyunca aday kim olacak diye tartıştılar. Şimdi de bilerek tartıştıklarını düşünüyorum. Önceliğimiz ekonomidir ve eğer iktidarı değiştirmek istiyorsanız ilk yapılacak şey bu yoksul insanlara, sahip çıkmaktan yol gider iktidarı değiştirmek" dedi.

Mansur Yavaş, "CHP'nin aday ilan edip tartışmanın önüne geçmek amacı olduğu da söyleniyor. Bu konularla ilgili ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki soruya ise "Sonuna kadar emeklilerimizin ve asgari ücretlilerin yanında olacağız" diyerek yanıt verdi.

ÖZER SENCAR'DAN "YAVAŞ" ÇIKIŞI

Son olarak, MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

"Söylenmesi gerekeni birileri söylemeli" diyen Sencar, "Mansur bey CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı yapılamaz" ifadesini kullandı.

"CHP, MANSUR BEY'E KARŞI DÜRÜST OLMALI"

X hesabından paylaşım yapan Sencar, "Söylenmesi gerekeni birileri söylemeli. CHP hem kendine hem seçmenine hem kurucu babaları ve tarihine karşı hemde Mansur beye karşı dürüst olmak mecburiyetindedir. Mansur bey CHP’nin CB adayı yapılamaz. Bu kendi kendini inkar anlamı taşır. Bu oyunu daha fazla sürdürmemelidir" ifadelerini kullandı.

Sencar ayrıca, "Belediye başkanlığı stratejik bir tercihtir. Başkanlık ise bir rejim tercihidir" değerlendirmesini yaptı.