Mansur Yavaş'tan önseçim kararı: Cumhuriyet ayrıntılara ulaştı

Yayınlanma: 10.02.2025 - 10:30

Güncelleme: 10.02.2025 - 11:41

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 3'lü zirvede CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e önseçime katılmayacağını bildirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak önseçimle ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre; toplantıda Özel daha önce kamuoyuna yaptığı “Erken seçimin adayı erken belirlenir” vurgusunu yineledi.

YAVAŞ 'KARARINI' VERDİ

Yavaş ise adayın erken belirlenmesiyle ilgili kaygılarını tekrarladı. Yavaş’ın ayrıca yöntemle ilgili de bazı eleştirilerini ilettiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre Yavaş toplantıda “önseçime karşı olmadığını ancak kendisinin de bu ön seçime katılmayacağını” bildirdi.

Önseçimin tek başına bir kriter olmaması gerektiğini, anketler ve kamuoyu gibi alternatif seçeneklerin de masada olması gerektiğini vurgulayan Yavaş’ın, “Hepsi bizim partililerimiz, bizim üyelerimiz, verecekleri karara saygımız elbette var. Ancak ben gündemin bu olduğunu düşünmüyorum” dediği belirtildi.

‘PARTİ İÇİ AYRIŞMA OLUR’

Önseçimin parti içinde bir ayrışmaya yol açacağıyla ilgili endişelerini de söyleyen Yavaş’ın “Bunun belirtileri de kendini göstermeye başladı” uyarısını yaptığı aktarıldı.

Bu kapsamda Yavaş’ın “gündem ekonomi olmalı” vurgusunu yaparak “İktidarı biz anca bu gündemle devirebiliriz. Bu konuda çalışma yapıp halka bozulan ekonomiyi düzeltebileceğimiz konusunda güven vermeli ve önceliğimiz bu olmalı” dediği öğrenildi.

Özel ve İmamoğlu’nun da bu açıklamaları saygıyla karşıladığı aktarılırken, CHP’nin bugün yapacağı Parti Meclisi toplantısında önseçim sürecinin takvimlendirilmesi ve adaylık kriterlerinin belirlenmesi bekleniyor.

MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIĞI RAFA MI KALKTI?

Yavaş’a yakın çevreler bundan sonraki süreç için "Yavaş’ın adaylığı kesinlikle rafa mı kalktı?" sorusuna karşı "Hayır" yanıtını veriyor.

Henüz ortada konuyla ilgili bir formül olmadığı belirtilirken "Mansur Bey partiden ayrılığı düşünmüyor ama aday olmaktan vazgeçtiğini de söyleyemeyiz. Bu ihtimal de hâlâ duruyor. Süreçteki gelişmeleri takip etmek lazım" yorumları yapılıyor.

NE OLMUŞTU?

CHP'de cumhurbaşkanı adayı ve önseçim tartışmaları gündemdeyken gözler 10 Şubat Pazartesi günü önseçim yönergesinin ele alınacağı ve oylamaya sunulacağı Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrilmişti.

Bugün yapılacak PM öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı adaylığında ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla dün Ankara'da bir araya geldi. Görüşmenin yeri basına duyurulmadı.

Önseçim süreci, aday belirleme ve sürecin takviminin ele alınması beklenen görüşme dün saat 20.00'de başladı ve yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.

PM'DE YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Öte yandan, bugün parti genel merkezinde saat 12.00'de başlayacak PM'nin gündemi, erken seçim stratejileri olacak. PM'de önseçim yol haritası belirlenecek.

Partinin Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu MYK Üyesi Gül Çiftçi'nin yürüttüğü yönerge çalışmasına göre, yaklaşık bir milyon 600 bin üye, dijital ortam yerine ilçe merkezlerinde kurulacak sandıklarda oyunu kullanacak. Aday olabilmek için de belirli bir oranda imza toplama şartı olacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun denetiminde yapılan seçimlerde olduğu gibi mühürlü oy pusulaları ve zarfları kullanılacak. 30-35 günlük bir takvim içerisinde sürecin tamamlanması beklenirken PM'de, tüm bu detaylar ele alınarak yönerge görüşülecek ve oylamaya sunulacak.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN PAYLAŞIM

Özgür Özel, İmamoğlu ve Yavaş ile bir araya geldiği görüşmeye dair fotoğraf paylaştı.

Özel, sosyal medya paylaşımına "Birlikteyiz Hep birlikte olacağız Hep beraber kazanacağız Türkiye kazanacak…" notunu düştü.