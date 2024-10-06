Tunç Soyer: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş dışında 3'üncü bir aday neden olmasın?

Yayınlanma: 06.10.2024 - 21:58

Güncelleme: 06.10.2024 - 21:58

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın konuğu oldu. Soyer'in gündeminde olası CHP Cumhurbaşkanı adayı ve yerel seçimlerde İzmir'in rolü vardı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına değinen Soyer, şöyle konuştu:

"Bu yarış bir fikir üzerinden olsa eyvallah. Neden onun olması gerektiğine dair bir fikir ortaya konsa belki karşı fikirler ortaya konacak. Ve böylece doğru yol bulunacak. Şu an sadece kişisel bir takım tercihler üzerinden konuşuluyor. Parti içinde İmamoğlu ve Yavaş'ın dışında 3'üncü bir aday neden olmasın ki? Algılar olguların önüne geçti ki günümüz dünyasında bazen içinde yaşadığınız hayatın neredeyse sadece algılardan ibaret olduğu gerçeğini idrak ediyoruz bir an. O kadar çok algılarla boğulmuşuz ki biz o olguyu içinden çıkartıp gerçeği görebilecek noktadan çok uzaklaşıyoruz. Sadece algılar üzerinden hayatı yorumlamaya, algılamaya çalışıyoruz."



Yerel seçimlerde aday gösterilmediğine üzüldüğünü söyleyen Soyer, “Ben İzmir’i büyük bir aşkla severek çalıştım. Gecemi gündüzüme kattım. Bundan hiç şikayet etmedim, hiç yorulmadım. O nedenle başlarda ‘aşk karşılıksız kaldı’ diye bir duyguya kapılmıştım. Sonra gördüm ki mesele o değil, o aşk devam ediyor, hem de karşılıklı devam ediyor. Ama bir dönem daha görev yapmayı arzu etmiştim. Olmaması nedeniyle çok üzüldüm” diye konuştu.



