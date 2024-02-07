Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a 'bütçe' yanıtı: 'Kamu bankalarından kredi alamadık'

Yayınlanma: 07.02.2024 - 12:40

Güncelleme: 07.02.2024 - 12:41

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ford Otosan, Driventure ve Bilkent CYBERPARK ortak yürütücülüğünde “Akıllı Ulaşım ve Taşımacılık Çözümleri” temasıyla 5 Aralık 2023-1 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlenen “Şehrini Geliştir Ankara” girişimcilik programında kazanan projeler ödüllendirildi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk, Bilkent CYBERPARK Yönetim Kurulu Başkanı H. Arda Yurtsever ve Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin’in katıldığı törende ilk 3’e giren girişimcilere ödülleri takdim edildi.

"KONFORLU ULAŞIM ÇOK ÖNEMLİ BİR KONU"

Projeye katılarak emek veren herkese teşekkürlerini sunarak konuşmasına başlayan ABB Başkanı Mansur Yavaş, şunları kaydetti:

“Ben Ankara’nın ve ülkemizin geleceğinin bilişimden geçtiğini düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz Teknoloji Köprüsü Kuluçka Merkezi’ni de bu amaçla inşa ettik. Burada sadece şirketler değil, son sınıftaki üniversite öğrencileri de gelip projeler geliştirebiliyor. Ayrıca şu noktanın altını çizmek isterim ki kentimiz için konforlu ulaşım çok önemli bir konu. Bilişimdeki gelişmeler ulaşımın daha konforlu, daha az karbon salınımı yapan hale getiriyor. Dolayısıyla bu yönde çalışmalar yapan herkese teşekkür ediyorum.

Bugünkü toplantının beni ilgilendiren önemli tarafları var. Kentteki ulaşımda yurttaşlarımızı çok daha konforlu nasıl taşıyabiliriz? Tabii ki bunu yaparken akıllı ulaşım sistemi ile yollarda vakit kaybetmeden ve ülke kaynaklarını boşa götürmeden yapmamız gerekiyor. Minibüslerin de bir kısmı artık validatör takmayı kabul ediyorlar. Minibüs sahipleri kendileri açısından nasıl verimli olacağını zamanla görecekler. Çünkü müşteri yolda beklerken veya müşteri yokken, bomboş giderken verilerin de transferi ile hem yolları gereksiz işgal etmeyecek hem de para kazanacak. Hem vatandaşlarımız da beklemeyecek. Taşımacılık sektöründe Ankara’nın tümünü 3-4 yıl içerisinde çok daha farklı teknolojilerle yönetebilir hale geleceğiz.”

ERDOĞAN'IN O SÖZLERİNE YANIT

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Yavaş; AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyeleri sık sık hedef aldığı 'hizmet vermiyorlar' sözlerine yanıt verdi, Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'un seçim vaatlerini değerlendirdi.

Altınok'un emekliye 'Başkent Kart' desteği vereceklerine ilişkin açıklaması sorulan Yavaş, "3 yıldır bunu sağlıklı şekilde uyguluyoruz zaten. Sayın başkan meclise gelmediği için bizi takip etmemiş anlaşılan. Türkiye'de ilk uygulayan biziz" dedi.

"ONUN ANLATTIKLARININ AYNISINI YAŞIYORUZ"

Erdoğan'ın "Hükümet olarak biz, hangi partiden olduğuna bakmaksızın tüm belediyelere bütçeden alması gerekenleri eksiksiz gönderdik, gönderiyoruz" sözlerine de tepki gösteren Yavaş, kamu bankalarından kredi alamadıklarını, onaylanmış projelerin belediye meclislerinde bekletildiğine vurgu yaptı.

Yavaş, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilk seçildiğindeki sözlerini izledik. Hükümetin kendilerine eşit davranmadığını, ayrımcılık yaptığını söylüyor ama onun anlattıklarının aynısını biz şu anda yaşıyoruz" dedi.

Yavaş, şunları söyledi:

"O zaten kanun gereği. Cumhurbaşkanının özel tasarrufu olamaz. Muhalif belediyeler İller Bankası'ndan ne kadar kredi alabilmiş, kamu bankalarından bir kuruş alabilmiş mi? Biz hiç alamadık. Erdoğan'ın onayladığı arıtma projemiz var. Kredisini bulduk, 8 aydır belediye meclisinde bekletiliyor. Bugün internette Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilk seçildiğindeki sözlerini izledik. Hükümetin kendilerine eşit davranmadığını, ayrımcılık yaptığını söylüyor ama onun anlattıklarının aynısını biz şu anda yaşıyoruz."