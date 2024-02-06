Erdoğan Hatay'daki 'itirafı' sonrası sessizliğini bozdu, muhalefet belediyelerini hedef aldı!

Yayınlanma: 06.02.2024 - 15:08

Güncelleme: 06.02.2024 - 15:36

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezinde Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.

Erdoğan buradaki konuşmasında, Hatay'da sarf ettiği ve seçmenlere 'gözdağı' olarak yorumlanan ifadelere 'sahip' çıktı.

"TÜM BELEDİYELERE BÜTÇEDEN ALMALARI GEREKEN PAYI GÖNDERDİK"

"Birileri Hatay'da söylediğimiz hükümet ve yerel yönetimlerin işbirliğine işaret ettiğimiz ifadelerin üzerinde tepiniyor" diyen Erdoğan muhalefet belediyelerini hedef alarak şöyle konuştu:

"Hükümet olarak partilere bakmaksızın tüm belediyelerin kamudan aldığı payı eksiksiz gönderiyoruz. Muhalefetin elindeki şehirlerde normalde kendilerinin yapması gereken yatırımları vatandaşlarımız mağdur olmasın diye hayata biz geçirdik. Ellerindeki onca kaynağa rağmen hizmet üretemeyen muhalefet belediyelerinin sorunları ise basiretsizliktir. Bu belediyeleri yönetenlerin gözü başka yerlerde olduğu gibi bulundukları şehirleri istismar etmektedirler."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ? Antakya Spor Salonu'nda düzenlenen AKP Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, muhalefeti hedef almış, aynı zamanda bir itirafta bulunmuştu. Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Çağlayan Adliyesi'nden meydana gelen terör saldırısı dolayısıyla adalet camiamıza ve halkımıza geçmiş olsun diyorum. Hain saldırıyı bertaraf eden güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Biri kadın diğeri erkek iki terörist, alçak emellerine ulaşamadan görevli polislerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Türkiye, tüm terör örgütleriyle ve destekçileri ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar diliyor, bu arada yaralılarımızdan da bir tanesinin Hakk'a yürümüş olmasından dolayı ona da Allah'tan rahmet diliyorum.

* Biz depremin birinci yıl dönümünde enkazları kaldırmış, şehirlerin yeniden inşasında önemli mesafe katetmiş, insanları hayata yeniden tutunmuş bir tabloya ulaştık. 6 Şubat'ı depremdeki kayıpları yad etme dışında, milli dayanışmamızı her geçen gün güçlendirdiğimiz bir tarih olarak da hatırlayacağız. Facianın ilk anından itibaren erkeği ve kadını ile genci ve yaşlısıyla, sivili ve kamu görevlisiyle, 85 milyon yek vücut olarak depremzedelerimizin etrafında kenetlenen her bir kardeşimize buradan şükranlarımı sunuyorum.

DEPREM SONRASI ÇALIŞMALAR

* Bölgeye naklettiğimiz 20 bin araç ve iş makinası, 141 helikopter, 182 uçak ve 23 gemiyle çalışmaların kesintisiz yürütülmesini sağladık. Kurtardığımız her can milletçe umudumuzu tazeledi. Sevk ettiğimiz 1 milyon çadırla, yaklaşık 3 milyon kişinin acil barınma ihtiyacını çözdük. Bölge genelinde kurduğumuz 215 bin konteyner ile daha iyi barınma imkanı sunduk. Yakınlarının yanına gitmek isteyen 3.5 milyon afetzede vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik. 350 bin haneye kira desteği ödemesi yaptık. THY öncülüğünde kurduğumuz havayolu köprüsü sayesinde 712 bin kargo seferi ile 33 bin tona yakın yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık.

"AMACIMIZ YIL SONUNA KADAR 200 BİN KONUT VE KÖY EVİNİ TESLİM ETMEK"

* İnşası biten ilk konutların kura çekimi ve anahtar teslimini geçen günlerde Hatay ve Gaziantep'te yaptık. Bugün de Kahramanmaraş'ta 9289 konutumuzun kurasını çekiyor, anahtarlarını teslim ediyoruz. Bunlara ilave olarak Kahramanmaraş'ta 20 bin konutumuzun yapımı hızla sürüyor. 78 bin vatandaşımızın tamamına anahtarlarını teslim edene kadar gece gündüz durmayacağız. Yarın Şanlıurfa'da perşembe günü Adıyaman'da inşası biten konutları vatandaşlarımıza veriyoruz. Amacımız yıl sonuna kadar 200 bin konut ve köy evini teslim etmektir. Ardından bu sayısı süratle 390 bine tamamlayacağız. Kimseye mahcup olmadan bu süreci çok geciktirmeden nihayete erdireceğiz.

* Muhalefet diyor ki 1 yıl geçti ortada bir şey yok. Kahramanmaraş burada, zahmet olmazsa bir turistik seyahat de buraya yapın. Burada rakam olarak bir nefeste söyleyip geçtiğimiz her bir işin gerisinde ne kadar çok emek, altın teri, kaynak, fedakarlık olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Kahramanmaraş biliyor. Şu andaki İBB Belediye Başkan adayımız, o dönemdeki Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un aynı dönemdeki İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun, madencilerimizin, STK'larımızın bölgedeki gayretlerini kimse inkar edemez. Cumhur İttifakı olarak ülkemizin dört bir yanını taradık, tarıyoruz, bütün inşa ve ihya hareketini sona erdireceğiz. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir.

HATAY'DAKİ SÖZLERİNE SAHİP ÇIKTI

* Biz insanımızın gerektiğinde canı pahasına verdiği desteği, yatırımları yaptığımız için bu destekleri aldık. Tıpkı 21 yıl boyunca olduğu gibi geçen yılın mayıs ayındaki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerinde de sizlere vaadimiz buydu. Şimdi belediye başkanlığı seçimlerinde de şehirlerimize vaadimiz aynıdır. Biz eser vermeye, hizmet etmeye, şehirlerimiz Türkiye Yüzyılı'na hazırlamaya talibiz. Bunun dışındaki her tartışmayı vakit kaybı olarak gördüğümüzü her fırsatta tekrarlıyoruz.

* Birileri Hatay'da söylediğimiz hükümet ve yerel yönetimlerin işbirliğine işaret ettiğimiz ifadelerin üzerinde tepiniyor. Yıllardır şu hakikati sürekli dikkate getiriyoruz. Hükümet olarak partilere bakmaksızın tüm belediyelerin kamudan aldığı payı eksiksiz gönderiyoruz. Muhalefetin elindeki şehirlerde normalde kendilerinin yapması gereken yatırımları vatandaşlarımız mağdur olmasın diye hayata biz geçirdik. Ellerindeki onca kaynağa rağmen hizmet üretemeyen muhalefet belediyelerinin sorunları ise basiretsizliktir. Bu belediyeleri yönetenlerin gözü başka yerlerde olduğu gibi bulundukları şehirleri istismar etmektedirler.

* Beceriksizlik, iş bilmezlik, kendilerine oy vermeyenlere hizmet götürmeyeceklerini ağızlarıyla söyleyenlerin son çırpınışlarını milletimiz görüyor. Türkiye Yüzyılı şehirleri diyoruz, bunları söylerken kendi eksiklerimizi inkar etmiyoruz. Söz verip geciktirdiğimiz, tespit ettiğimiz zamanında yapamadığımız hususlar elbet vardır. Ama önümüzdeki tüm tuzaklara rağmen gece gündüz çalışarak tüm alanlarda ülkemizi Cumhuriyet tarihinin en önemli yerine getirdik. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirdikten sonra emaneti huzurla yeni nesillere aktaracağız.

* İnsansız hava aracımız ANKA'nın da aralarında olduğu parçalar Kahramanmaraş'ta üretilecek. Kahramanmaraş havacılığın 2. merkezi olacak. Şehirde İstiklal Teknik Üniversitesi açılacak.