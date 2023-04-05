İYİ Parti Lideri Meral Akşener, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı İYİ Parti Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.
Akşener ve Yavaş'ın görüşmesine İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun de eşlik etti.
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