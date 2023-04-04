Mansur Yavaş'tan 'Heath Ledger' paylaşımı: 'Kuşağının en iyi yeteneklerinden biriydi'

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 17:46

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 17:46

"The Dark Knight", "Brokeback Mountain", "Candy" gibi filmlerle tanınan ve 15 yıl önce 29 yaşındayken hayatını kaybeden Avustralyalı aktör Heath Ledger, doğum gününde sevenleri tarafından anıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın resmi İngilizce Twitter hesabından, Avustralyalı aktör Heath Ledger'ın doğum günü için bir mesaj yayımlandı.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"1979 yılında bugün doğan Akademi Ödüllü Heath Ledger'in doğum günü kutlu olsun! Kuşağının en iyi yeteneklerinden biriydi."