Mansur Yavaş'tan 'Heath Ledger' paylaşımı: 'Kuşağının en iyi yeteneklerinden biriydi'
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 15 yıl önce hayatını kaybeden dünyaca ünlü oyuncu Heath Ledger'ın doğum gününü kutladı. Yavaş'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
"The Dark Knight", "Brokeback Mountain", "Candy" gibi filmlerle tanınan ve 15 yıl önce 29 yaşındayken hayatını kaybeden Avustralyalı aktör Heath Ledger, doğum gününde sevenleri tarafından anıldı.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın resmi İngilizce Twitter hesabından, Avustralyalı aktör Heath Ledger'ın doğum günü için bir mesaj yayımlandı.
Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"1979 yılında bugün doğan Akademi Ödüllü Heath Ledger'in doğum günü kutlu olsun! Kuşağının en iyi yeteneklerinden biriydi."
Happy birthday to Academy Award winner Heath Ledger, born on this day in 1979! one of the best talents of his generation.— Mansur Yavaş (International) (@mansuryavas_en) April 4, 2023
Rest in Peace. pic.twitter.com/kw6acxsyRw
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