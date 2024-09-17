Mansur Yavaş'tan 'istifa' iddiasına sitem dolu yanıt: 'Bari siz yapmayın...'

Yayınlanma: 17.09.2024 - 17:48

Güncelleme: 17.09.2024 - 17:49

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, iktidara yakın Milliyet'in Ankara Temsilcisi Zafer Şahin'in kendisine yönelik iddiasını haberleştiren Yeniçağ'a "Siz bari yapmayın" diyerek tepki gösterdi.

CHP'nin Tüzük Kurultayı, 4-6 Eylül'de Ankara'da yapılmıştı.

Kurultayda kürsüye çıkan Mansur Yavaş, konuşma yapacağına dair kendisine son 1 saat kala haber verildiğini belirterek "Ben de Ekrem Başkan gibi Türkiye'nin meselelerine değinmek isterdim ama bir saat önce telefonla 'Siz de konuşun' denildi. 14 belediye başkanından ikisinin konuşturulması ile aylardır sürdürülen fitne ortamına katkı sağlamış olduk" diyerek sitem etmişti.

Milliyet yazarı Zafer Şahin, köşe yazısında Yavaş'ın sözlerini değerlendirirken "subliminal veda mesajı" ve 2028 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olacağı yönünde iddiada bulundu.

SOSYAL MEDYADAN SİTEM DOLU YANIT

Yeniçağ gazetesi de Zafer Şahin'in bu iddialarını "Ankara kulisleri kaynıyor, CHP’den ses yok! Mansur Yavaş kafasına koydu yıl sonunda" başlığıyla haberleştirdi.

Haberin paylaşılmasının ardından Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Yeniçağ'ın haberini paylaşarak "Bazılarını anladık fikirleri neyse onu zikrediyorlar. Siz bari yapmayın" sözleriyle tepki gösterdi.