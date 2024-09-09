Mansur Yavaş açıklaması gündem olmuştu: Gülbin Tosun, NOW TV’den ayrıldı

Gazeteci Gülbin Tosun, NOW TV'yle yollarının ayrıldığını duyurdu. Tosun, "15 yıla yakın çalıştığım NOW (FOX) ile yollarımızı ayırma kararı aldık" dedi.

Mansur Yavaş açıklaması gündem olmuştu: Gülbin Tosun, NOW TV’den ayrıldı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2024 - 13:03

Ana haber sunucusu Gülbin Tosun, 15 yıldır çalıştığı NOW TV’den ayrıldığını duyurdu.

Daha önce NOW TV'nin kendisini 'zorunlu izne' çıkardığını duyuran gazeteci Gülbin Tosun, yeni bir açıklama yaptı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Tosun, NOW TV ile yollarının ayrıldığını söyledi.

Tosun şu ifadeleri kullandı:

"15yıla yakın çalıştığım Now(Fox) ile yollarımızı ayırma kararı aldık.Tüm izleyiciler ve takipçilerime yürekten teşekkür ederim,destek oldunuz.Bu çok değerliydi. Çalışma hayatımın yarısını kapsayan dönemde,her zaman yanımda olan güzel insan @dogansenturk‘e ayrıca teşekkür ederim.

Ve tabi bundan sonra benim için kendi hayatımla ilgili ayrı bir mücadele başlıyor. Elbette yine ülkemin kalan güzel değerlerine katkı sağlamak için çabalayacağım. Herkese çok sevgi, selam ve saygılarımla…"

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Avrupa’daki ülkelerde sokaklarda hayvan olmamasını örnek göstererek yaptığı açıklamalara kişisel sosyal medya hesabından tepki gösteren NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun, bu paylaşımından kısa bir süre sonra kanal yönetimi tarafından zorunlu izne çıkarıldığını duyurmuştu.

Tosun, kanal yönetiminin hakkında verdiği kararla ilgili şu bilgilendirmeyi yapmıştı:

“Destek mesajlarınız için çok ama çok teşekkür ederim. Çok değerlisiniz. İyi ki varsınız can dostları. Ben zorunlu izne çıkarıldım. Henüz çıkışım verilmedi. Sadece bilginize. Hayvan haklarından #1adımgeriyok”


Etiketler: #Gülbin Tosun #NOW TV

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