Mansur Yavaş’tan Kemal Kılıçdaroğlu’na 'Cumhurbaşkanı' göndermesi: Ayakta alkışlandı

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 19:03

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 19:03

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Batıkent'e kazandırılacak yeni rekreasyon alanı için çalışmalara başladı.

Sözleşme bedeli 229 milyon 453 bin TL olan 420 bin metrekarelik park, iklim pozitif temalı olmasının yanı sıra yüzde 80'i yeşil alanlardan oluşmasıyla öne çıkıyor.

Rekreasyon alanının temel atma töreni ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımıyla gerçekleşti.

YAVAŞ’TAN KILIÇDAROĞLU’NA 'CUMHURBAŞKANI' GÖNDERMESİ



2023 seçimlerinme aylar kala adaylık tartışmaları tüm hızıyla sürerken altılı masanın adayının kim olacağı da merak konusu.

Son olarak CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, "altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı muhtemelen Şubat ayı içerisinde açıklanacak" diye konuştu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun altılı masanın cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki tartışmalar da devam ederken; Yavaş adayla ilgili olay iddialı bir açıklamada bulundu.



Yavaş, Batıkent Rekreasyon Alanı ile 10 Adet Parkın Temel Atma ve Açılış Töreni'nde konuştu. Yavaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı olarak görmek istediğini söyledi.

KILIÇDAROĞLU İLE İLGİLİ SÖZLERİ UZUN SÜRE ALKIŞLANDI

Törende konuşan Mansur Yavaş, “Kadınlar lokali, spor tesisi, seyir alanı, gençlik merkezi, ekolojik tenis kortları, bisiklet yolları ve çocuk oyun alanları bu projede yer alacak. Ama gördüğünüz gibi ticari hiçbir şey yok Sayın Genel Başkanım. Parklar halkındır. Tamamen halka açık, kendi piknik sepetleriyle birlikte gelip istedikleri gibi buradan yaralanacaklar. Şeffaf ihale sonucunda emsallerin 3’te 1’i fiyatına, sözleşme bedeliyle bu yıl içerisinde inşallah buranın açılışını gerçekleştireceğiz. Temennimiz Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz” ifadelerini kullandı.

Yavaş’ın Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleri uzun süre ayakta alkışlandı.