Gelecek Partili kurmay: Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz yok

Gelecek Partili kurmay, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin "Önceleri ‘Kılıçdaroğlu aday olmasın’ gibi istekler gelirdi. Artık bununla karşılaşmıyoruz. Tersine 6’lı masaya bağlanmış, son derece konsolide olmuş bir seçmen grubuyla karşı karşıyayız" dedi.

Cumhuriyet
Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 02:00
Gelecek Partili kurmay: Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz yok
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Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak açıklanmasından sonra “6’lı masanın adayının kim olacağı tartışması” hızlandı. Gelinen aşamada, “Masadaki liderlerin dışından bir ismin adaylığının çok zayıfladığına” dikkat çekiliyor.

Demokrat Parti, Saadet Partisi ve DEVA Partisi’nin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz etmeyeceği daha önce kulislere yansımıştı.

Gelecek Partisi’nden bir kurmay da konuyla ilgili Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, “Türkiye’yi doğudan batıya geziyoruz. Bizler en son Batman’daydık. Önceleri ‘Kılıçdaroğlu aday olmasın’ gibi istekler gelirdi. Artık bununla karşılaşmıyoruz. Tersine 6’lı masaya bağlanmış, son derece konsolide olmuş bir seçmen grubuyla karşı karşıyayız. Biz, masadan çıkacak her adayın arkasında tek vücut olarak duracağız. Masadaki tüm liderler çok değerli, liyakatli ve de ahlaklıdır” görüşünü dile getirdi.




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