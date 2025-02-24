Mansur Yavaş'tan 'ön seçim' açıklaması: 'İtiraz ettiğim bu değil...'

Yayınlanma: 24.02.2025 - 11:04

Güncelleme: 24.02.2025 - 11:10

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yavaş, ön seçime itirazıyla ilgili gelen soruya şöyle yanıt verdi:

“Benim itiraz ettiğim ön seçim değil, henüz tarihi belli olmadığı için partinin enerjisini buna veya vatandaşın gündeminin sadece parti içine yoğunlaşmaması gerektiğine inanarak erken demiştim. Bugün yayımlanan ankette hala yüzde 38 kararsız var. Bu neyi gösteriyor iktidara oy veren seçmenlerin birçoğunun partiden uzaklaştığını ancak muhalefette de yeterince enerji görmediği için kararsız kaldığını düşünüyorum.

"HALKIN SORUNLARINA EĞİLMEMİZ GEREKİYOR"

Bizim bir an evvel seçim tarihi belli oluncaya kadar belediye başkanları olarak halkın sorunlarına eğilmemiz gerekiyor. Dar gelirli vatandaşlar ve muhatap duruma düşürülen asgari ücretle ilgili bir paket açıklamıştık. Biz üçüncü kez eczanelere veresiye yazdırarak ilaç almak zorunda kalanların eczacılar odasıyla rakamlarını topladık. Bunları bir hayırsevere üçüncü kez ödetiyoruz. Parasızlık nedeniyle sağlığından vazgeçmemesi için biz bunlarınd da bu tür katkı paylarını ödeyeceğimiz beyan ettik.

Bizim bu açıklamamızdan sonra 5 liradan 45 liraya çıkan katkı paylarını dün 20 liraya indirdiler. Demek ki uygulamalarımız iktidarı etkiliyor. Biz bu çalışmalara devam edeceğiz ki kararsız insanlar da bir iktidar değişikliğinde ne ile karşılaşacaklarını nasıl bir kendilerinden yana bir hükümet geleceğini anlasınlar istiyoruz.”

"DAYANIŞMA DUYGUMUZU KİMSE HAFİFE ALMASIN"

Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan 6 soruşturma ile ilgili de şunları kaydetti:

"Ekrem Beyle iki gündür sabahları konuşuyorum. Gelişmeleri birlikte takip ediyoruz. Sanıyorum önümüzdeki günlerde ifadesini de verecek. Artık alıştık, her sabah bir soruşturma ile uyanıyoruz ülkemiz o hale geldi. CHP’deki milletvekillerinin, belediye başkanlarının dayanışma duygusunu kimse hafife almasın. Sonuna kadar bu tür haksız ve hukuksuz uygulamalara birlikte karşı duracağız."