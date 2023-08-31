Mansur Yavaş'tan ‘para karşılığı işe alım yapıldı’ iddiasına suç duyurusu

Yayınlanma: 31.08.2023 - 15:43

Güncelleme: 31.08.2023 - 15:43

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın, ABB iştiraki olan Halk Ekmek A.Ş.’de “para karşılığı işe alım yapıldı” iddiası üzerine 21 Temmuz 2023’de teftiş başlatarak olayın açıklığa kavuşması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Yavaş yönetimi, bu iddiaları dile getiren AKP İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın da tanık olmasını talep etti.

Yavaş, daha önce katıldığı bir Belediye Meclisi toplantısında “Benim dönemimdeki herhangi bir personelim yolsuzluktan yargılanırsa namus şeref sözü, sizlerle beraber ben de o davaya müdahil olacağım. Yetimin hakkını hep birlikte savunacağız. En ufak duyum alırsanız savcılığa başvurun dedikodu yapmayın. Varsa bir yolsuzluk götürün savcılığa verin. Sizinle beraber takip edeceğim. Söz veriyorum” demişti.