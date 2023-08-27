Meral Akşener'in Kocatepe çıkışını İYİ Parti kurmayları anlattı: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a kızgın
İYİ Parti kurmayları, Meral Akşener’in açıklamalarındaki ayrıntıları Cumhuriyet’e değerlendirdi. Akşener’in cumhurbaşkanı adaylığı çıkışına karşılık vermeyen ABB Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “Keşke herkes bizim kadar yürekli olabilseydi” dediğine dikkat çeken kurmaylar; CHP’nin Ankara’da Yavaş’ı, İstanbul’da da İmamoğlu’nu aday göstermesi durumunda İYİ Parti’nin onları desteklemeyeceğini belirtiyor.
İYİ Partili kurmaylar, Akşener’in konuşmaya AKP iktidarına sert eleştiriler yönelterek başlamasıyla İYİ Parti’ye yönelik “Cumhur İttifakı’nda yer alacaklar, AKP ile işbirliği yapacaklar” iddialarına yanıt verildiğini söyledi.
AKP ile işbirliğinin hiçbir il ve ilçede “asla” mümkün olmayacağını vurgulayan kurmaylar, “İYİ Parti’nin başka partilerin yan kuruluşu olmadığını” söyledi. İYİ Parti’nin “iki siyasi kutup arasına sıkışmayacağını” kaydeden partililer, partinin bundan sonraki süreçte Türk milliyetçiliği çerçevesinde yükseleceğini belirtiyor.
Öte yandan, kurmaylar Ankara’da Yavaş ve İstanbul’da İmamoğlu’nun CHP’den aday gösterilmesi durumunda İYİ Parti’den destek bulamayabileceğini söylüyor. Kurmaylar bunun gerekçesi olarak da Akşener’in seçimlerden önce iki isme Cumhurbaşkanı adaylığı çağrısı yapmasını, ancak ikilinin bu çağrıya karşılık vermemesini gösteriyor. Akşener’in de bu nedenle dünkü konuşmasında “Keşke herkes bizim kadar yürekli olabilseydi” göndermesini yaptığı ve iki ismin “ateşten gömleği giyemediğini vurguladığı” söyleniyor.
Kurmaylar, Cumhur İttifakı’ndan ayrılmış bir MHP ile de iş birliği konusunun gündeme gelebileceğini kaydediyor. Ancak bu iş birliğinin, İYİ Parti’nin belirlediği ilkeler çerçevesinde şekillenebileceği ifade ediliyor. Partililer bu nedenle 2024 yerel seçimlerinin “çok boyutlu iş birliklerine gebe olduğunu” belirtiyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Adana'da navigasyon faciası...
- Akşener 'seçim' kararını açıkladı!
- Bankalar mevduat faizlerini yükseltti
- Kaybolduğu sanılan Nimet öğretmen bulundu!
- Sabancı çiftinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama!
- Memur zammında kritik toplantı gerçekleşti
- Toplu cinsel istismar suçuyla hapse girdiler
- Son şampiyondan maçlara çıkmama kararı
- Gerçek 5 yıl sonra ortaya çıktı
- Tanıklar Sabancı çiftinin geçirdiği kazayı anlattı