Mansur Yavaş'tan, Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki: 'Hukukun üstünlüğü ilkesiyle bağdaşmıyor!'

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Akpolat’ın gözaltına alınması hukukun üstünlüğü ilkesiyle bağdaşmamaktadır" dedi.

Mansur Yavaş'tan, Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki: 'Hukukun üstünlüğü ilkesiyle bağdaşmıyor!'
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İHA
Yayınlanma: 13.01.2025 - 10:58

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir’de gözaltına alındı.

Akpolat’ın "Suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçları iddiasıyla gözaltına alınmasına tepki gösteren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Akpolat’ın gözaltına alınmasının hukun üstünşüğü ilkesi ile bağdaşmadığını söyledi.

"ADALET HER ŞARTTA HERKES İÇİN ADİL VE EŞİT BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMELİ"

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Demokrasilerde halkın iradesini temsil eden seçilmiş yöneticilere yönelik işlemler, hukuk devleti ilkesi ve adaletin tarafsızlığına uygun şekilde yürütülmelidir. Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat’ın sabah operasyonuyla gözaltına alınması, demokratik teamüller ve hukukun üstünlüğü ilkesiyle bağdaşmamaktadır. İfade vermek için çağrılabilecek bir kişinin bu şekilde gözaltına alınması, adaletin şaibeye mahal bırakmaması gerektiği gerçeğiyle çelişmektedir. Adalet her şartta herkes için adil ve eşit bir şekilde işletilmelidir."


Etiketler: #Mansur Yavaş #rıza akpolat

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