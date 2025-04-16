Teoman, Sırrı Süreyya Önder'e seslendi: 'Ölme Sırrı Abi'
Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı sona erdi. Yoğun bakıma alınan Önder için ünlü şarkıcı Teoman sosyal medyadan bir mesaj paylaştı.
Kalpten çıkan ana damarında meydana gelen yırtılma nedeniyle İstanbul'da ameliyata alınan DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı tamamlandı.
Sırrı Süreyya Önder, ameliyatının ardından tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alındı.
"İÇİMDEN KOCAMAN BİR PARÇA DAHA KOPACAK"
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü şarkıcı Teoman, Önder'e seslendi.
Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:
"Sırrı Abi. Eğer ölürsen, içimden kocaman bir parça daha kopacak. Çok sevdiğim, saydığım, çok beğendiğim, içimi ısıtan biri daha gitmiş olacak buradan. İrfan Alış’ın gidişi gibi. Ölme Sırrı Abi. Benimle yine dalga geç. Güldür beni."
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