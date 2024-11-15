Mansur Yavaş'tan 'yakacak desteği' açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara’da kimse yalnız değil, bu kış da kimse üşümeyecek! Sosyal destek alan ve sobayla ısınan 24.660 ailemizin Başkent Kartlarına hane başı 8.200 TL yakacak desteği sağladık” dedi

Mansur Yavaş'tan 'yakacak desteği' açıklaması
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ANKA
Yayınlanma: 15.11.2024 - 19:20

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yasvaş soyal medya hesabı üzerinden belediye tarafından yapılan soyal desteklere ilişkin açıklamada bulundu.

Yavaş’ın paylaşımı şu şekilde:

“Ankara’da kimse yalnız değil, bu kış da kimse üşümeyecek! Sosyal destek alan ve sobayla ısınan 24.660 ailemizin Başkent Kartlarına hane başı 8.200 TL yakacak desteği sağladık. Toplamda 202.212.000 TL dayanışma desteği ile iyiliğin ve yardımlaşmanın başkenti olmaya devam ediyoruz.”


Etiketler: #Ankara #dayanışma #yardım

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