Maraş Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ökkeş Şendiller öldü

Kahramanmaraş'ta solcu ve Alevi yurttaşlara yönelik 19-26 Aralık 1978 tarihinde düzenlenen katliamın 1 numaralı sanığı olan Ökkeş Şendiller, 69 yaşında öldü.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şendiller'in ölümü, kurucuları arasında yer aldığı Büyük Birlik Partisi'nin yöneticileri tarafından duyuruldu.

Şendiller için yarın TBMM önünde cenaze töreni düzenlenecek. Cenazesi 3 Ekim'de Kahramanmaraş'ta kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

KATLİAMCILIKTAN MECLİS'TE İNSAN HAKLARI KOMİSYONU'NA...

19 Aralık 1978'te Kahramanmaraş'ta Alevilere ve solculara karşı girişen katliam günlerce sürmüştü. "Güneş Ne Zaman Doğacak" isimli filmin gösterildiği salona bomba atılmış ve sonrasında suç Alevilere ve solculara atılarak büyük bir katliam düzenlenmişti.

Ökkeş Şendiller, resmi rakamlara göre 120 kişinin öldürüldüğü katliama ilişkin Adana Sıkıyönetim Mahkemesi'nde açılan davada bir numaralı sanık oldu. Sinemaya bomba atarak halkı galeyana getirmekten suçlansa da daha sonra beraat etti. Beraat ettikten sonra "Şendiller" soyadını aldı.

1991 Türkiye genel seçimlerinde Refah Partisi ile seçim ittifakı yapan Milliyetçi Çalışma Partisinden Kahramanmaraş milletvekili seçildi. Bu dönemde Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyeliği yaptı.

Milliyetçi Çalışma Partisi içinde yaşanan ayrılıktan sonra partiden koparak Büyük Birlik Partisi'ne geçti. 1995 Türkiye genel seçimlerinde Anavatan Partisi ile seçim ittifakı yapan Büyük Birlik Partisinden İzmir milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi. Bu partide istifa ederek ayrıldığı 2008 yılına kadar Genel Başkan Yardımcılığı yaptı.

2009 yılında yapılan Alevi Çalıştayı'na davet edilmesi başta Arif Sağ olmak üzere çeşitli sanatçılarca protesto edildi. 2010 yılı Şubat ayında Kahramanmaraş'ta Ökkeş Şendiller İrtibat Bürosu adlı yeri açarak aktif siyasete döndüğünü açıkladı.

TRT'DEKİ SÖZLERİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Ökkeş Şendiller, TRT'de 24 Aralık 2008'de yayınlanan "Şahların Labirenti" adlı belgesel katliamla ilgili, "Alevi-Sünni çatışması yoktu. İşin içinde Hrant Dink ve arkadaşlarının kurduğu sol örgütler vardı. Hrant Dink ve arkadaşlarının örgütleri bu işleri yaptı. Zaten olaylarda ölenlerin arasında yer alan 6-7 tane sünnetsiz cesedin Alevilerle, Sünnilerle ne alâkası var?" demişti. Bu sözler büyük tepki çekmişti.

Bunun üzerine Hrant Dink'in ailesinin avukatları, TRT'ye gönderdikleri tekzip metninin yayımlanmaması üzerine tazminat davası açma yoluna gitmişlerdi.

Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (Haber-Sen), Şendiler'in programa davet edilmesini kınayarak yayında TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'in sorumluluğunun bulunduğunu açıklamıştı.

Asıl adı Ökkeş Kenger olan Şendiller hakkındaki davanın 1991 yılında Terörle Mücadele Yasası'nın (TMY) yürürlüğe konmasıyla düştüğüne yer veren Haber-Sen, soyadını Şendiller olarak değiştiren bu kişinin, aynı yıl Refah Partisi - Milliyetçi Çalışma Partisi ittifakıyla parlamentoya girdiğini, sonra MHP'ye geçtiğini, bir süre sonra da Hrant Dink'in katilleriyle aynı fotoğraf karesinde poz veren BBP lideri Muhsin Yazicioglu'yla birlikte BBP'yi kurduğunu anımsatmıştı.