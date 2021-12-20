MHP'li Aycan'dan 'Maraş Katliamı' açıklaması: Algı oluşturuluyor, tamamen provokasyon
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, 111 kişinin hayatını kaybettiği Maraş Katliamı için "Sürekli 'Maraş Katliamı' diyerek bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bunu doğru bulmuyorum" dedi.
Kahramanmaraş’ta 19 Aralık 1978'de başlayan ve 26 Aralık 1978’de sona eren Maraş Katliamı'nda hayatını kaybedenler ölümlerinin 43. yıldönümünde anılırken MHP'den o dönem yaşananlara ilişkin tartışma yaratacak açıklama geldi.
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, CHP ve HDP'li bazı milletvekillilerinin bu olayı sürekli Meclis'te ve sosyal medyada gündeme getirdiğini belirtip "Keşke bu olaylar yaşanmasaydı. Ancak aradan 43 yıl geçmesine rağmen sürekli 'Maraş Katliamı' diyerek bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bunu doğru bulmuyorum" diye konuştu.
O dönemde lise öğrencisi olduğunu kaydeden Aycan, katliamla ilgili CHP'yi işaret ederek şu ifadeleri kullandı:
"Olaylar, Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde oldu. Maraş gibi huzurlu ve olay olmayan bir ilimizde Alevi ve Sünni çatışmasının bir uygulamasıydı, ciddi olaylar çıktı. İçişleri Bakanı ise CHP'li İrfan Özaydınlı'ydı. Özaydınlı, 'olayları sol örgütler çıkardı' diyerek istifa etti. Arkasından da Ecevit, 'Türkiye'de kontrgerillanın sıkıyönetim çıkarmak için yaptığı bir olay ' değerlendirmesi oldu. Maraş olayları tamamen provokasyon amaçlı çıkarıldı. Bu olaydan yararlanmak isteyen art niyetli insanlar vardı. Dışardan insanların bunu yaptığını düşünüyorum."
Resmi rakamlara göre 111 kişinin yaşamını yitirdiği Maraş Katliamı'nda, dernek ile parti binalarının yanı sıra 210 ev ve 70 işyeri yakılıp yıkıldı. 23 yıl süren davalar sonunda 22’si idam, 7’si müebbet, 321 kişi 1 yıl ile 24 yıl arasında hapis cezaları aldı. Ceza alanlar sonraki yıllarda birer birer serbest bırakıldı.
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