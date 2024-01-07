Yayınlanma: 07.01.2024 - 15:30

Güncelleme: 08.01.2024 - 09:35

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde aday olan isimleri duyurdu. Yerel seçimlerde Mardin'den aday olan Veysi Şahin'in hayatı merak edildi. Peki, Mardin AKP Belediye Başkan adayı Veysi Şahin kimdir? Veysi Şahin nereli, kaç yaşında? Veysi Şahin'in önceki görevleri neler?

VEYSİ ŞAHİN KİMDİR?

1957 yılında Mardin, Midyat'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Midyat'ta tamamlayan Şahin Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde başarıyla tamamladı.Üniversiteki öğrencilik yıllarında çeşitli öğrenci derneklerinin yönetiminde görev aldı ve Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) üyeliğinde bulundu.

1983 yılında iş hayatına başlayan Veysi Şahin, inşaat sektörönde çeşitli üst düzey görevlerde bulundu. 1999 yılında yapılan Milletvekeli genel seçimlerinde, 21.Dönem Mardin Milletvekili olarak Meclise girdi. T.B.M.M.'de Plan ve Bütçe Komisyon'u üyeliği ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyon üyesi olarak görev üstlendi.

VEYSİ ŞAHİN EVLİ Mİ?

İyi derecede Arapça, orta düzeyde İngilizce bilen Şahin, evli ve iki çocuk babasıdır.