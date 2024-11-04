Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum... CHP'den tepkiler peş peşe: Erdoğan’ın sözünü ettiği 'tarihi fırsat penceresine' bir ayda ne oldu?

Yayınlanma: 04.11.2024 - 09:47

Güncelleme: 04.11.2024 - 09:50

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada her üç başkanın 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçunda aldığı cezalar ve süren davalar kayyum kararına gerekçe gösterildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Vali Tuncay Akkoyun, Batman Belediyesi'ne Vali Ekrem Canalp, Halfeti Belediyesi'ne ise Kaymakam Hakan Başoğlu kayyum olarak atandı.

CHP'DEN TEPKİLER PEŞ PEŞE

Kayyum 'darbesinin' ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) tepkiler peş peşe geldi.

Birçok CHP'li isim sosyal medyadan yaptıkları paylşımlarla iktidara tepki gösterdi.

"BU ANLAYIŞIN YIKILACAĞI GÜNLER YAKIN"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, "Esenyurt Belediyesi'nin gaspından sonra haftaya Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerinin de iktidar tarafından gaspıyla başladık" dedi.

Yücel, şöyle devam etti:

"Bu irade hırsızlığı, demokrasiyi bir yaşam biçimi olarak sindirememiş, benimsememiş olan tek adam yönetiminin, totaliter, doğal ve olağan bir davranış biçimidir. Erdoğan ve AKP’nin düşüncesine göre, AKP'li olmayan, AKP'yi seçmeyen, AKP'yi desteklemeyen herkes teröristtir, vatan hainidir. Milletimiz şunu çok iyi bilsin ki; bu anlayışın yıkılacağı günler yakındır..."

"HER ŞEYİ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRME ZAMANI"

Kayyuma ilk tepkilerden biri de CHP'li Gökhan Günaydın'dan geldi.

"Şüphesiz antidemokratik fakat Cumhur İttifakı’nın planlanmış siyasi bir tercihidir" diyen Günaydın, "Bahçeli’nin 'uzattığı el ve grup konuşması' ile Erdoğan’ın sözünü ettiği 'tarihi fırsat penceresine' bir ayda ne olmuştur?" diye sordu.

Günaydın şu ifadeleri kullandı:

"Mardin-Batman-Halfeti.. Kayyum gerekçelerinden hiçbirisi yerel seçimlerden bugüne yeni bir hukuki durum olmadığına göre.. Orta Doğu’nun okunmasında ya da sözde İsrail tehdidi ile ilgili bu kısa zaman diliminde temelli bir değişiklik yokken..

Bahçeli’nin 'İmralı’dan Dem’e uzanan yol' önerisinin henüz dumanı tütüyorken.. Muhataplarının bu öneriye yaklaşmasında 'havuç ya da sopa' seçeneklerinin tercihine yönelik bir kararı zorlayan olumsuz bir tutum söz konusu değilken..

'İç cephenin kuvvetlendirilmesinden' vazgeçilmesi ve adeta yerel seçimlerin lağvedilerek seçilmiş belediye başkanlarının 'azledilerek' yerlerine atanmış vali ve kaymakamların oturtulmaları.. Şüphesiz antidemokratik fakat Cumhur İttifakı’nın planlanmış siyasi bir tercihidir. Bahçeli’nin 'uzattığı el ve grup konuşması' ile Erdoğan’ın sözünü ettiği 'tarihi fırsat penceresine' bir ayda ne olmuştur?

Kamuoyu araştırmaları ve ölçülen sonuçlar üzerinden Cumhur İttifakı’nın bir hat değiştirme seçeneğinden de söz edilebilir.. Her durumda söylemeliyim ki, ülkenin geleceği demokrasinin korunmasından ve devlet kararlarının parti yararlarına indirgenmesinin reddedilmesinden geçer.. Demokrasi için birleşme, her şeyi yeniden gözden geçirme zamanı.."

CHP'den gelen 'kayyum' tepkilerinden bazıları şu şekilde...

Esenyurt Belediyesi'nin gaspından sonra haftaya Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerinin de iktidar tarafından gaspıyla başladık.



Bu irade hırsızlığı, demokrasiyi bir yaşam biçimi olarak sindirememiş, benimsememiş olan tek adam yönetiminin, totaliter, doğal ve olağan bir… — Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) November 4, 2024

Mardin-Batman-Halfeti..



Kayyum gerekçelerinden hiçbirisi yerel seçimlerden bugüne yeni bir hukuki durum olmadığına göre..



Orta Doğu’nun okunmasında ya da sözde İsrail tehdidi ile ilgili bu kısa zaman diliminde temelli bir değişiklik yokken..



Bahçeli’nin “İmralı’dan Dem’e… pic.twitter.com/yjQvF9xsdK — Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) November 4, 2024

AKP iktidarı, Esenyurt Belediyesi'nden sonra seçilmiş iradeyi bir kez daha yok sayarak Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyum atadı.



Halkın iradesini gasp eden bu antidemokratik müdahaleleri, demokrasiye yapılmış darbe olarak görüyor, ilkesel olarak reddediyoruz.… — Ali Mahir Başarır (@alimahir) November 4, 2024