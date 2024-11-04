Son Dakika... Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine 'kayyum' atandı!

Yayınlanma: 04.11.2024 - 07:32

Güncelleme: 04.11.2024 - 08:11

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa Halfeti Belediyesine kayyum atandı.

İçişleri Bakanlığı, DEM Parti yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atadı.Polisler, sabah saatlerinde belediye binası önünü ablukaya aldı.

Kayyum kararının, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk'e bildirildiği ifade edildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesine Vali Tuncay Akkoyun kayyum olarak atandı.

AHMET TÜRK'TEN AÇIKLAMA

Ahmet Türk sosyal medya hesabından “Asla pes etmek yok. Demokrasi, Barış ve Özgürlük mücadelesinden geri adım atmayacağız. Halk iradesinin gaspına geçit vermeyeceğiz. Bu böyle bilinsin!” ifadelerini kullandı.

Kayyum atamasının ardından Mardin’e 10 günlük eylem yasağı getirildi.

Asla pes etmek yok. Demokrasi, Barış ve Özgürlük mücadelesinden geri adım atmayacağız. Halk iradesinin gaspına geçit vermeyeceğiz. Bu böyle bilinsin! — Ahmet Türk (@AhmetTurkDEM) November 4, 2024

BATMAN'A DA KAYYUM ATANDI

Batman Belediyesine Vali Ekrem Canalp kayyum olarak atandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediyesine Vali Ekrem Canalp kayyum olarak atandı. Canalp, belediye binasına giriş yaptı, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Batman Belediyesine, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde DEM Parti adayı Gülistan Sönük seçilmişti.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, Mardin ve Batman Belediyelerinin ardından Şanlıurfa Halfeti Belediyesi'ne de kayyum atandığını duyurdu. Mehmet Karayılan’ın yerine Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu Şanlıurfa Valiliğince, Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Açıklamada, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/6 esas sayılı Kobani Davası kapsamında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 10 yıl hapis cezası alması, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/142 esas sayılı dosyası kapsamında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan davasının devam etmesi ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/7685 sayılı soruşturma dosyası kapsamında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yürütülen soruşturması nedeniyle Anayasa’nın 127’inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.



Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük’ün Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/70 esas sayılı dosya kapsamında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması, Batman Cumhuriyet Başsavcısının 2023/14816 esas sayılı soruşturma kapsamında ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi ve Batman Cumhuriyet Başsavcısının 2024/7894 esas sayılı soruşturma kapsamında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi nedeniyle; Gülistan Sönük’ün Anayasa’nın 127’inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.



Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan’ın Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/136 esas sayılı dosyası kapsamında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası alması, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısının 2024/466 esas sayılı soruşturma kapsamında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi nedeniyle; Mehmet Karayılan’ın Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Mehmet Karayılan’ın yerine ise Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu Şanlıurfa Valiliğince, Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.