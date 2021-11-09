Mardin'de İYİ Parti'den 'küfür' istifası

09 Kasım 2021 Salı, 14:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde grup başkanvekili Lütfü Türkkan'ın 1997'de şehit düşen İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmesi partisinden de tepki aldı.

İYİ Parti Mardin İl Disiplin Kurulu üyesi Ali İhsan Uğurlu, olay üzerine partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Uğurlu, "Milletvekili Lütfü Türkkan ile şehit kardeşi arasında geçen tatsız, seviyesiz ve terbiye sınırlarını aşan diyalogdan dolayı bir şehit kardeşi olarak Lütfü Türkkan'ı kınıyorum. Mardin İYİ Parti teşkilatındaki tüm görevlerimden istifa ediyorum. Türk kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bu karakter dışı, siyasete yakışmayan bir çirkin davranıştır. Şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfretme hadsizliği ve terbiyesizliği cesaretini gösteren hiçbir parti ve milletvekilini, aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan Meclis'imizde görmek istemiyoruz" açıklaması yaptı.

