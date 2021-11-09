AKP'li Şen, partisinin yaptırdığı anketin sonuçlarını paylaştı
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, parti olarak yaptırdıkları seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. AKP'nin oyunun yüzde 30'un altına düştüğünün doğru olmadığını söyleyen Şen, "Peki, AK Parti hiç düşmedi mi? Düştü. Ama 38'e düştü" dedi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partisinin yayın organlarından A Haber'de katıldığı programda yaptıkları son seçim anketinin sonuşlarını açıkladı.
Şen'in açıklamasına göre "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltilen ankette AKP'nin oyunun yüzde 38.5 oranında görüldü.
Şen, CHP'nin yüzde 25,3, İYİ Parti'nin 12,1, HDP'nin 9,2, MHP'nin 9,9, Deva Partisi'nin 1,7, Gelecek Partisi'nin 1,1, Saadet Partisi'nin 0,7, Memleket Partisi'nin 0,6, Yeniden Refah Partisi'nin 0,4, BBP'nin 0,3, diğer partilerin ise 0,2'de kaldığını açıkladı.
Şen, "Ben şimdi tek araştırma yapmıyorum. Ayda 3-4 tane araştırma yapıyorum ya da yaptırıyorum. Cumhurbaşkanı anketleri çok sıkı takip ediyor. Burada mevzu şu; gördüğümüz manzara burada bir tanesini kullanıyorsunuz. (AK Parti) 37, 38, 39 küsuratlı rakamlar da görüyorum. 37 ile 39 arasında değişen bir tablo var" dedi.
"42.5'TEN BURAYA DÜŞTÜ"
Açıklanan anketin Ekim 2021 anketi olduğunu belirten Şen, "Kasım ayı anketi şuan sahada ve birkaç tane araştırma devam ediyor. Onları da göreceğiz. Yeni gelişmelerde anketi etkileyebilir. Burada şu söyleniyor; 'AK Parti 30'un altına düştü' bu yalandır. Peki, AK Parti hiç düşmedi mi? Düştü. Nereden bunu biliyorum? Çünkü ölçüyorum. Ama nereye düştü 38. Ama ben diyorum ki; bunun 37'lisini de gördüm 39'lusunu da gördüm. Ortadakini size veriyorum. AK Parti 42,5'ten buraya düştü ve bunun hesabını yapıyoruz" diye konuştu.
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