Marmaris'te NATO gemisini protesto edenlere operasyon: 4 Kızıl Partili gözaltına alındı

Kızıl Parti, 151 kişilik mürettebatıyla 20 Haziran’da Marmaris’te Albatros Marina’ya demirleyen, Fransız Donanması’na ait “Guepratte” adlı NATO firkateynini protesto etmek için marina önünde bir eylem yaptı.

Eylem ardından, Kızıl Parti üyesi 4 kişi Muğla’da gözaltına alındı. "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik" suçlamasıyla gözaltına alınanların Kızıl Partililerin ifade işlemleri sürüyor.

Kızıl Parti’den yapılan açıklamada gözaltına alınanların serbest bırakılması istendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dört yoldaşımız, bugün Muğla, Marmaris'te demirleyen NATO gemisini protesto ettikleri için gözaltına alındı. Emperyalist savaş örgütü NATO'ya karşı eylem yapmak suç değildir! Gözaltılar, emperyalist barbarlığa karşı mücadeleden bizi alıkoyamaz. Gözaltına alınan yoldaşlarımız serbest bırakılsın."