NATO’ya Hayır Koordinasyonu: 'Emperyalist politikalara karşı halkların sesini yükselteceğiz'

Türkiye İşçi Partisi, Yeşil Sol Parti, Emek Partisi, SOL Parti, Emekçi Hareket Partisi, Devrim Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Toplumsal Özgürlük Partisi, Sosyalist Emekçiler Partisi, Halkevleri, İşçi Demokrasisi Partisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, Sosyalistler Partisi ve “NATO ve Emperyalist Savaşa Karşı Birlik”, “NATO’ya Hayır Koordinasyonu”nu kurdu.

‘TRUMP’I İSTEMİYORUZ’

Koordinasyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, NATO liderlerinin temmuz ayında Türkiye’ye gelmeye hazırlandığı belirtilerek “Yugoslavya’yı parçalamasıyla, Libya ve Afganistan’a saldırılarıyla, Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında ilerici güçlere dönük kontrgerilla faaliyetleri, siyasi operasyonlar ve darbelerle tanıdığımız NATO’yu ve onun temsilcilerini topraklarımızda istemiyoruz. Filistin topraklarında devam eden soykırımın ortağı olan, İran’da masum kız çocuklarını katleden, Venezuela devlet başkanını kaçıran, Küba’yı her gün tehdit eden ve ABD egemenliğini koruma çabası içinde sağa sola saldıran haydut Trump’ı topraklarımızda istemiyoruz. ‘Size demokrasi değil monarşi yakışır’ diyerek bölge halklarını aşağılayan, istismarcı Epstein’in dostu, Trump’ın elçisi Tom Barrack’ı topraklarımızda istemiyoruz. Savaş ve işgallere yenilerini ekleme planlarına izin vermeyeceğiz” dendi.

Tüm NATO üslerinin kapatılması, NATO’dan derhal çıkılması istenen açıklamada, “Dünyanın en büyük savaş ve saldırganlık örgütü olan NATO dağıtılmalıdır. Emperyalizme meydan okuyan işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler ve aydınlar olarak bir aradayız. Dünyanın dört bir yanında emperyalist savaşlara ve katliamlara karşı mücadele edenlerle, savaş çığırtkanlığı yapan sağcı iktidarlara karşı direnenlerle, soykırımcı İsrail’e verilen desteğe karşı sokakları dolduran on milyonlarla omuz omuzayız. Siyonizm ve soykırım destekçileri, işgalci katiller Saray’ın dostu olabilir. Biz onurumuz, ülkemiz ve tüm dünya halkları adına ayaktayız” ifadeleri kullanıldı.

‘SES YÜKSELTECEĞİZ’

Açıklamada eylem çağrısı da yapıldı. “Başta 7-8 Temmuz tarihlerinde zirvenin yapılması planlanan Ankara olmak üzere, Türkiye’nin dört bir yanında NATO’ya ve emperyalist politikalara karşı barışın ve halkların sesini yükselteceğiz. Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de, Adana’da, Malatya’da, emperyalizmin varlığının olduğu her yerde sesimizi büyüteceğiz” sözleri sarf edildi.

Halkın Kurtuluş Partisi, NATO Liderler Zirvesi öncesi 5 Temmuz’da, Ulus’ta bulunan 1. TBMM Binası önünde basın açıklaması yapacağını duyurdu. 5 Temmuz’da Türkiye Komünist Partisi de Tandoğan’a çağrı yapmıştı.