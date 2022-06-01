Maskeli bir grup darbetti: AKP'den istifa eden meclis üyesine saldırı
Şanlıurfa Akçakale Belediyesi'nin bağımsız meclis üyesi Yusuf Ayıkgöz yüzü maskeli kişilerin saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Ayıkgöz'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Şanlıurfa'da Akçakale Belediyesi bağımsız meclis üyesi Yusuf Ayıkgöz, iddiaya göre akşam saatlerinde Haliliye'ye bağlı Veysel Karani Mahallesi'ndeki evine gittiği sırada yüzü maskeli bir grubun saldırısına uğradı.
Yerel medyanın haberine göre, Ayıkgöz’ü darp eden kimliği belirsiz kişiler daha sonra kayıplara karıştı. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis sevk edildi.
Ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbeler nedeniyle yaralanan Ayıkgöz, hastaneye kaldırıldı. Ayıkgöz’ün genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Geçen ocak ayında AKP'den istifa eden Ayıkgöz, meclis üyeliği görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıklamıştı.
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